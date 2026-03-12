"Francuski botoks" je frizura koja briše godine: Sada je hit, pristaje svakom obliku lica i lako se održava

Frizuru koja skida godine zovu i francuski botoks, a stoji svima i održava se lako.

Frizura koju zovu "francuski botoks" briše godine bez igle i skalpela.

Pristaje svakom obliku lica, održava se lako, a postoji varijanta koja ide uz svaki stil.

Bez obzira na to koja vam se dužina kose najviše dopada, jedan trik je sasvim dovoljan da frizura bude ljepša i vizuelno podmladi lice.U posljednje vrijeme se često na mrežama može čuti izraz "francuski botoks", koji nema veze s iglicama i bockanjem lica, već se postiže - frizurom!

U pitanju, dakle, nije nikakva nova estetska procedura, već skraćivanje šiški za vizuelno maskiranje bora i odmah osvježava izgled lica.

Ovaj izraz postao je popularan jer šiške mogu da učine gotovo isto ono što radi botoks, odnosno da skrenu pažnju sa sitnih linija i dodaju mladalačku notu licu. Ali, uz jednu veliku prednost: nema igala ni estetskih tretmana, već samo frizura radi za vas!

Šiške vizuelno skraćuju čelo i skrivaju bore na njemu, naglašavaju oči i lice više otvaraju i daju osvježen, odmoran izgled bez hirurških ili estetskih zahvata. Zato ne čudi što su šiške zaštitni znak mnogih holivudskih i svjetskih trendseterki, poput Dakote Džonson, što ne čudi s obzirom na njihovu svestranost.

Iako ne utiču fizički na kožu kao botoks ili estetski tretmani, šiške izvode vizuelnu magiju tako što sklanjaju fokus sa horizontalnih linija na čelu, daju iluziju glatkijeg profila i čine da lice djeluje mekše, mlađe i svježije.

Frizeri imaju širok spektar šiški koje preporučuju ove godine od klasičnih do najmodernijih:

šiške na stranu - mekane, elegantne i lake za stilizovanje

wispy šiške - lagane, razbarušene i vrlo trendi

zavesa šiške - romantične i laskave, pristaju gotovo svakom obliku lica

scandi-cool šiške, opuštene, ali otmene i

mikrošiške, kratke i edgy, za one koji žele upečatljiv, modni izraz.

Zbog toga frizeri često šale da su prave šiške botoks bez igle!

