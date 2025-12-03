Dva veoma važna tima produžiće ugovore sa Evroligom na narednih 10 godina, što će biti problem za projekat NBA Evropa.
Dolazak ambicioznog projekta NBA Evropa na stari kontinent mogao bi da protrese košarkašku mapu i u prvi plan izbaci gradove koji u ovom trenutku čak nemaju ni formirane timove. Osim što su Amerikancima zanimljivi neki istorijski važni timovi, naravno da su pažnju privukle i ekipe koje se već takmiče u Evroligi - najboljem takmičenju košarkaških klubova u Evropi.
Međutim... Evroliga ne želi da sjedi skrštenih ruku! Iako je bilo svakakvih glasina u prethodnom periodu, grčki "Sport24" prenosi da su Barselona i Fenerbahče spremni da potpišu nove desetogodišnje ugovore sa takmičenjem. To bi ih na duži vremenski period vezalo za Evroligu, a istovremeno i onemogućilo NBA Evropu da pregovara sa timovima iz dva grada koji su veoma važni na košarkaškoj mapi Evrope.
Poslije direktnog sastanka koji su imali Laporta i Motejunas, Barselona je veoma blizu potpisivanja novog ugovora sa Evroligom. Ostaje da se dogovore sitnice, a zatim stavi paraf na novi saradnju koja će trajati narednih godina. Istim putem ubrzo bi trebalo da krene i velikan turske košarke, aktuelni osvajač Evrolige, tim Fenerbahčea.
Ko će igrati NBA Evropu?
Još ranije je najavljeno da NBA planira "buđenje" gradova koji nisu pretjerano zainteresovani za košarku u ovom momentu, pa se tako pojavila ideja da Arsenal i Čelsi zajedno naprave košarkaški klub u Londonu, da slično urade Inter i Milan, kao i da se da prostor gradovima poput Mančestera.
"Ako uspijemo sve potpise da sredimo od strane naših vlasnika i FIBA onda bi prve ponude od strane klubova mogli da imamo već u prvom kvartalu 2026. godine", rekao je zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum i dodao: "Bila bi to kao Liga šampiona, samo u košarci. Brendovi kao što su Real, Barsa, Mančester siti, PSŽ, Milan koji igraju košarku, to je dosta primamljivo. Ne samo da je to sadržaj koji je relevantan za Evropu, već i za cijeli svijet. I za Aziju, Ameriku, neki od tih brendova su ogromni širom svijeta".
Tek u posljednjoj izjavi Marka Tejtum pomenuta je Srbija, odnosno dva beogradska kluba, ali ni tada nije rečeno da će za Partizan i Crvenu zvezdu biti mjesta. To je razljutilo mnoge, među kojima je čak i turski trener Ergin Ataman. Šampion Evrope sa Efesom i Panatinaikosom smatra da se ne može praviti novo takmičenje bez srpskih timova.