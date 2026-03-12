Što se tiče elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, kako navodi, u momentu zaključenja ugovora nije postojao takav dokument, iz razloga što Glavni grad nije bio vlasnik predmetnog zemljišta.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je za RTV Podgorica da je ispoštovana kompletna zakonska procedura u vezi izgradnje kamenoloma u Kučima i da je PUP-om predviđena izgradnja privrednih objekata na toj lokaciji. On je komentarisao optužbe DPS-a da je zemljište sporno i da se odluka o izgradnji kamenoloma stavi van snage.

„Prvo treba pomenuti da za vrijeme zaključenja kupoprodajnog ugovora, je bio na snazi prostorno urbanistički plan koji na pomenutoj lokaciji predviđa mogućnost izgradnje razvoja privrednih aktivnosti u okviru ovog ruralnog područja. Lokacija kamenoloma može a i ne mora biti definisana Prostorno urbanističkim planom. PUP precizira da je na ovom području moguća gradnja malih pogona proizvodno servisnih djelatnosti, a eksploatacija kamena predstavlja upravo takav oblik privredne djelatnosti, zasnovane na privrednim resursima prostora“, istakao je Mujović.

Dodaje da su se, nakon upisa vlasništva Glavnog grada u katastarsku evidenciju, stekli su se uslovi da se isti uradi.

Gradonačelnik se osvrnuo na primjer Botuna navodeći da je elaborat dobijen prije godinu dana.

„Ne bi bilo loše prisjetiti se primjera Botuna, znate sami kada je definisana lokacija. Elaborat smo dobili tek možda prije nekih godinu dana“, kazao je gradonačelnik.

Što se tiče nekih pokazatelja studije ekonomsko finansijske opravdanosti, Mujović napominje da je metar kvadratni tog imanja, plaćen 3,52 eura.

„Iako je od strane Uprave za imovinu procijenjena vrijednost tog zemljišta 15 eura na istoj lokaciji, tačnije po pet puta nižoj cijeni je kupljeno to zemljište“, kazao je.

Prema njegovim riječima fizičko lice je za razmjenu dobilu tu parcelu u naselju Prvi maj, ukupne površine 1044 metara kvadratnih po cijeni 501 euro po metru kvadratnom.

„Da napomenemo to da je prije zaključenja ugovora sprovedena kompletna zakonska procedura. Nakon zaključenja ugovora, Glavni grad je dostavio svu prateću dokumentaciju Vrhovnom državnom tužilaštvu, Državnoj revizorskoj instituciji i Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore. Sve je to urađeno 5. avgusta 2025. godine“, istakao je Mujović.

Do sada, kako kaže, nije bilo nikakvih reakcija na dostavljenu dokumentaciju od strane navedenih institucija, a vezano za zakonitost pravnog posla.

„Dakle sad za sad ono što je vrlo važno napomenuti je da odbornici imaju pravo da iznesu svoj stav, da iznesu svoje sumnje, dobro je da tu svoju dokumentaciju dostave ingerentnim organima, neka oni odrade svoj dio posla i svakako je svima u interesu da se ova situacija što prije riješi“, poručio je Mujović.

Dodaje da je dobro da nema nikoga ko „čeka na optuženičkoj klupi“.