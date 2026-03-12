Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sazvao je za 19. mart sjednicu na čijem dnevnom redu će biti ponovno glasanje o tim prijedlozima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore ponovo će 19. marta odlučivati o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, o Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, kao i o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti energetike između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ranije je vratio te zakone Skupštini na ponovno odlučivanje.

Na dnevnom redu te sjednice biće još i predlog izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima, kao i izmjena i dopune Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.

A na sjednici Skupštine Crne Gore koja će biti nastavljena sjutra biće razmatrani Predlog zakona o izmjenama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima, Predlog zakona o postupcima za naknadu štete zbog povrede konkurencije na tržištu, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja.

Glasanje o tačkama o kojima je završena rasprava zakazano je za 16 časova.