Trener Partizana Željko Obradović ističe da je budućnost evropske košarke u Evroligi i da mu se ne sviđa dolazak NBA.

Izvor: YouTube / BC Partizan TV

Evroliga bi u narednim godinama mogla da dobije ozbiljnu konkurenciju, ukoliko NBA reši da proširi tržište i stvarno se pojavi na drugoj strani okeana. Pojedini gradovi i klubovi već su isticali u prvi plan da imaju pozive, spekuliše se da će i određeni fudbalski klubovi biti pozvani da naprave svoje košarkaške sekcije, a sve to će iz korijena promijeniti sport u Evropi.

Cjelokupna ideja uopšte se ne sviđa najtrofejnijem treneru u evropskoj košarci. Željko Obradović nije impresioniran dolaskom NBA i smatra da je budućnost evropske košarke u Evroligi, projektu koji se već dvije i po decenije razvija.

"To je najbolje takmičenje posle NBA. Ljudi žele da vide kvalitet na terenu, a svi timovi ga imaju. Svi teže da budu među prvih osam i to je veoma teško takmičenje", rekao je Željko Obradović za Radio Marka i dodao: "Uopšte mi se ne sviđa jer ovde imamo veliko takmičenje i moramo da nastavimo da verujemo u ovaj projekat. Budućnost evropske košarke je u Evroligi".

Navijačima Partizana posebno je važno što mogu da se takmiče protiv najboljih timova u Evropi, a do dolaska Željka Obradovića godinama nisu mogli da uživaju u takvim mečevima. Trener Partizana osvrnuo se i na to što mu je povratak kluba u društvo najboljih bio jedan od ciljeva kada je ponovo sedao na klupu crno-bijelih.

"Kada sam se vratio prije pet godina, rekao sam da moramo da se trudimo da uvjek budemo u Evroligi. Veoma sam srećan zbog svih koji rade sa mnom, uprave, predsednika i naših navijača koji su najbolji u Evropi. Uvjek imamo punu halu sa preko 20.000 ljudi", zaključio je Obradović.