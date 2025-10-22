Američki bek stiže u Evroligu, plata prava sitnica.

Podrhtava evropsko tržište nakon vijesti da je dugogodišnji NBA as Spenser Dinvidi slobodan agent nakon otkaza u Šarlot Hornetsima. On je definitivno jedno od najjzvučnijih imena koja su trenutno dostupna na tržištu, a situaciju prate i Zvezda i Partizan koji su zbog povreda ključnih igrača primorani da krenu po nova pojačanja. Ipak, kako pišu turski mediji, američki bek je u ovom momentu najbliži Efesu.

Iskusni as je blizu potpisivanja ugovora vrijednog 2 miliona dolara do kraja sezone i Efes je trenutno apsolutni favorit za njegovo dovođenje. Navodi se da još dva tima Evrolige ozbiljno razmatraju njegov angažman, ali Turci ne žele da propuste ovu šansu i obezbijede potpis igrača koji može da im preokrene sezonu.

Ko je Spenser Dinvidi?

U NBA ligi je proveo 11 godina, igrajući za Detroit Pistonse, Bruklin Netse, Vašington Vizardse, Dalas Maverikse i Los Anđeles Lejkerse. Njegova najbolja sezona bila je 2019/20, kada je prosječno bilježio 20,6 poena i 6,8 asistencija sa Netsima. Što se tiče reprezentacije, igrao je za Ameriku na Univerzijadi 2013. godine, a novi poziv nije dočekao. Zbog prejake konkurencije 2020. godine je odlučio da igra za Nigeriju odakle mu je poreklom otac.