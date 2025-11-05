Direktor Evrolige Paulijus Motiejunas ne želi novo takmičenje u Evropi, pregovori sa NBA ne idu u dobrom smjeru.

Generalni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas govorio je o trenutnoj situaciji u evropskoj košarci i osvrnuo se na neminovan dolazak NBA. Planirano je da Amerikanci uđu na tržište od 2027. godine, ali Litvanac poručuje: "Ne treba nam nova liga". Usput se osvrnuo na situaciju sa klubovima sa ratnih područja i povratku Evrolige u Izrael koji je planiran za decembar.

Iako španski velikani Real Madrid i Barselona žele da istupe iz takmičenja, Motiejunas tvrdi da Evroliga bilježi konstantan rast i da razgovori sa novim "takmacem" ne idu onako kako su planirali.

"Ide nam bolje nego ikad. Evroliga je povećala svoje prihode za 45% u poslednje dvije sezone. Imamo nova sponzorstva. TV publika je porasla za 30% za pet godina, a prošle sezone, više od tri miliona navijača je prisustvovalo utakmicama, što je rekord za takmičenje. Sa sportske tačke gledišta, proširenje na 20 timova bio je ogroman korak. Svako može da pobijedi bilo koga, nema neporaženih timova. Ta konkurentnost je nešto što želimo da zaštitimo", rekao je direktor Evrolige.

Osvrnuo se na probleme u razgovorima sa predstavnicima NBA Evropa. "Još uvijek razgovaramo sa NBA. Sastaćemo se ponovo i nastaviti dijalog. Ali postoji mnogo frustracije sa naše strane, jer bez obzira na predlog koji iznesemo, oni izgleda nisu spremni da preduzmu bilo kakve stvarne korake. Iako kažem da razgovaramo, nema mnogo napretka, oni samo prate svoj plan. NBA kaže da će pokrenuti svoju ligu; već razgovaraju o gradovima i timovima... Sa naše tačke gledišta, to nije pravi put. Daleko smo od postizanja bilo kakvog dogovora, pa se fokusiramo na sebe. na rast. Evroliga se odlično snalazi već 26 godina", rekao je Paulijus.

"NBA će našteti evropskoj košarci"

Čelnik Evrolige tvrdi da će još jedno takmičenja na području Starog kontinenta samo našteti košarci i tradicionalnom pristupu koji se gaji decenijama.

"Nema potrebe za još jednim takmičenjem. Već imamo četiri - ovo bi bilo peto. Uz pravi pristup, mogli bi da pomognu. Ali ako stvari ovako nastave, NBA će samo naštetiti evropskoj košarci. Takođe se radi o istoriji koju smo izgradili. Ne smijemo zaboraviti velika košarkaška tržišta i rivalstva. Već imamo najveće utakmice koje navijači mogu da dožive u mnogim zemljama. Još jedna liga bi bila teška za praćenje i razumijevanje navijačima."

Crvena zvezda i Partizan nisu na meti Amerikanaca, dok su Istanbul, London, Pariz i Madrid na novoj košarkaškoj mapi.

"Pokušavaju da privuku neke od naših klubova, a ostale izostave. To ne funkcioniše. Bili smo na tim sastancima i davali predloge, ali ne idemo naprijed. Model Evrolige je potpuno drugačiji. NBA želi da gradi košarku oko biznisa, mi gradimo biznis oko košarke", dodao je Motiejunas.

Real Madrid Barselona nisu produžili licence i ozbiljno razmatraju da se priduže novom takmičenju. "To će biti njihov izbor. Čuli smo glasine da postoji naknada za licencu od 500 miliona eura. To je teško razumjeti".

FIBA i Evroliga

Godinama traje neslaganje Evrolige i FIBA zbog čega najviše ispaštaju igrači, da li bi konačno mogli da "zbiju redove" pred nadolazećim "silama".

"Imaju nacionalna takmičenja, reprezentacije, kvalifikacione periode... Za sada, izgleda da FIBA pokušava da nam pomogne da pronađemo zajednički jezik. Želim da budem pun nade, ali takođe sumnjam da će se to dogoditi“, primetio je Motiejunas.

Rusija i Izrael

Iskusni rukovodilac je takođe govorio o suspenziji ruskih timova i planu Evrolige da se vrati u Izrael u decembru.

"Želimo da se postigne mir, da se rat završi. Tek nakon toga možemo da se pozabavimo situacijom i analiziramo je. Trenutno, sa toliko ograničenja, gotovo je nemoguće čak i razmatrati njihov povratak", rekao je o statusu ruskih klubova.

"Tel Aviv je bezbjedan. Imamo dva tima tamo, a igrači nam kažu da je sve mirno. Malo dalje, pratimo situaciju. Primirje je veoma krhko. nadamo se da će se održati. Pretpostavljamo da je bezbjedno igrati u Izraelu, ali ćemo otići u Tel Aviv da ponovo provjerimo, kako bismo se uvjerili da je bezbjedno za igrače, trenere, sudije i navijače. U njihovoj domaćoj ligi, utakmice se igraju pred punim arenama, sve se odvija normalno. Takođe razumijemo da je van Tel Aviva to zaista nemoguće. Teško je zamisliti potpuni mir i tišinu, ali sve dok je Tel Aviv bezbjedan, nadamo se povratku", dodao je.

"Zato stvari preduzimamo korak po korak. Postoje različita mišljenja i načini razmišljanja. Čak ni turski timovi ne igraju u Turskoj, a u Španiji su neke utakmice odigrane iza zatvorenih vrata... Pokušavamo da upravljamo svim ovim političkim tenzijama. Vjerujemo da moramo pronaći put napred. Ako sve bude u redu, vratićemo se u Izrael", zaključio je.