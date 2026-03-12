Ukrajinski Šahtjor ostvario važan trijumf protiv Leha u Poljskoj, u osmini finala Konferencijske lige

Izvor: Ernest Kolodziej / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Šahtjora pobijedili su Leh u Poznjanju 3:1 (1:0) i napravili veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale Konferencijske lige. Strelci za ukrajinski tim bili su Marlon Gomes (36'), Neverton (48') i Izake Silva (85'), dok je pogodak za Poljake dao Šveđanin Mikael Išak. Ekipa turske legende Arde Turana tako je stekla značajnu prednost i zakoračila ka euro-trofeju, koji je Šahtjor prvi i jedini put u klupskoj istoriji osvojio 2009, trijumfom u Kupu UEFA. U tom meču nastupio je srpski vezista Igor Duljaj, a kapiten ekipe bio je hrvatski internacionalac Darijo Srna, legenda kluba, ukrajinskog fudbala i sada sportski direktor Šahtjora.

Šahtjor je u ovoj deceniji dva puta igrao u osmini finala Lige Evrope i u njima ispadao od Rome u proljeće 2021. i Fejenorda 2023, a sada ima šansu da ode najdalje u međunarodnom fudbalu od izbijanja rata u toj zemlji protiv Rusije u februaru 2022.

Šahtjor jedan od najboljih u Konferencijskoj ligi

Leh je ušao u nokaut fazu kroz doigravanje i dvomeč protiv finskog Kupsa, dok je Šahtjor izborio plasman direktno, kao šestoplasirani u ligaškom dijelu (4 pobjede, remi i poraz). Podrazumijeva se, lider ukrajinskog prvenstva igra van svoje zemlje, a u revanšu će dočekati Leh takođe u Poljskoj, u Krakovu.