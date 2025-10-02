Bivši predsjednik Crvene zvezde, a danas KSS, Nebojša Čović prokomentarisao je loš početak sezone u Evroligi.

Nebojša Čović je od prošle godine predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS), a kao što je poznato prije toga bio ja na čelu Crvene zvezde s kojom je osvojio ukupno 26 trofeja. U godini njegovog odlaska s Malog Kalemegdana prekinut je niz u ABA ligi i KLS, dok je na loš način započeta i nova sezona u Evroligi, ne samo zbog poraza od Olimpije nego i zbog velikog broja povrijeđenih igrača.

"Vrlo se ponosim sa 26 trofeja koje smo ostvarili sa Crvenom zvezdom. Čistih, regularnih kao suza. Ponosan sam i na to što sam ostavio Zvezdu ekonomski, organizaciono i sportski kao jedan pouzdan i zdrav klub, sa tradicijom od desetak godina u Evroligi i mogućnošću da dobije licencu, što smo i uradili. Klub je dobio trogodišnju licencu, a ostavio sam i ljude koji mogu da ostvare moje zamisli - od priče o autobusu do sređivanja prostorija i teretana. Tako klub treba da funkcioniše", poručio je Čović gostujući na "K1".

Voditeljka emisije Jovana Joksimović upitala ga je i kakvi su crveno-bijeli bili prije dva dana, misleći na poraz od Olimpije pred punom Beogradskom arenom.

"Kada god izgube, loši su. Ne samo oni, nego i ovi drugi, i svaki drugi. Loši su samo to veče, ali kada sjednete i razmislite, onda vidite šta treba da se popravi. Mi smo tu da im pomognemo i da ih pratimo. Poslednji sam čovjek koji će im odmoći, bez obzira na to što ponekad glasaju protiv predsjednika KSS-a i nekadašnjeg najtrofejnijeg predsednika kluba. To je sve život", dodao je.

Šta se Čoviću ne sviđa u Zvezdi i Partizanu?

Kao predsjednik KSS Nebojša Čović naravno prije svega mora da vodi brigu o budućnosti košarkaške reprezentacije, tako da je govorio o statusu koji domaći igrači imaju u Evroligi, pre svega u Zvezdi i Partizanu.

"Domaći igrači u Zvezdi su dali ukupno 10 poena, i to samo Nikola Kalinić, dok su u Partizanu domaći igrači dali 11 poena. Kada pogledate zbir, Zvezda je dala 82, Partizan 76 poena, što je ukupno 158. Od toga domaći učestvuju sa 21 poenom, odnosno svega 13,3 odsto“, naglasio je Čović i dodao da talentovane djece u Srbiji ne manjka.

"Ako dugoročno razmišljamo, gdje su naši timovi i igrači za tri ili četiri godine? Imali smo odlične rezultate u mlađim kategorijama - kadeti do 16 godina su uzeli zlato u Evropi. Međutim, igrači poput Kusturice već su u Barseloni. Reprezentacija U19 nam je podbacila i zauzela deveto mesto, U20 je bila četvrta, a U18 peta".