Olimpija Milano slavila u Beogradskoj areni protiv Crvene zvezde - 92:82.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpije Milano rezultatom 92:82 na startu Evrolige u krcatoj Beogradskoj areni.

Milano je u prvom poluvremenu izgledao sigurnije na parketu, dok je Zvezda živela na šutu Džordana Nvore i poenima iz igre jedan na jedan Tajsona Kartera.

Veliki broj izgubljenih lopti Zvezde u prvih 20 minuta igre košta je crveno-bijele boljeg rezultata, pa je Milano sa plus četiri 45:41, otišao na odmor.

Dva rana faula, večeras dekoncentrisanog Čime Monekea uz loše izdanje Mekintajera, kumovale su odluci Sferopulosa da se osloni na kreaciju Kartera, kome su svojim rolama pomogli Nikola Kalinić i Ebuka Izundu.

Sa druge strane Milano je u igri dva na dva mučio Zvezdu, gdje su prednjačili tandemi Menion - Buker i Bolmaro - Buker, a na sve to treba dodati i rutinsku igru jedan na jedan Zeka Ledeja - bivšeg asa Partizana koji je mudro čekao "mis meč" situacije.

Nastavak utakmice donio nam je potpuno drugačijeg Monekea, u energetskom smislu prije svega. Skok u odbrani i napadu, agresivnost u odbrani probudila je čitavu Arenu, a Zvezda je uspjela da sredinom treće dionice pređe u vođstvo.

Ipak, Marko Gudurić se pojavio u finišu treće dionice i odredio dalji put utakmice.

Počela je Zvezda da griješi u četvrtoj četvrtini i gubi lopte kao na traci, a Milani je za tili čas otišao na plus 12.

Tada su se javili i problemi Zvezde na defanzivnom skoku, što je Milano iskoristio, a Gudurić nastavio da širi igru i pogađa.

Nije uspjela Zvezda da do kraja duela odigra agresivno i smisleno u napadu, pa je i pored buđenja i prilaska na minus pet - na kraju zasluženo poražena od večeras smirenije ekipe Milana.