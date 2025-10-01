Crvena zvezda se u prvoj takmičarskoj nedelji sezone 2025/26 suočila sa tako komplikovanom situacijom da je morala da poništi svoju odluku o precrtanom Jagu.

Izvor: MN Press

KK Crvena zvezda otputovala je na gostovanje Bajernu (četvrtak, 20.30 časova), opterećena velikim problemima sa povredama, uz pretnju da počne evroligašku sezonu sa skorom 0-2. Posle poraza protiv Armanija, uz prikazane stare boljke iako je tim potpuno nov, ekipa Janisa Sferopulosa u Minhenu igra protiv prošlosezonskog rivala iz plej-ina.

Ovu sezonu Bajern je počeo porazom na gostovanju Panatinaikosu u Atini 79:87, a dan prije meča protiv Bavaraca Crvena zvezda je odlučila da joj je precrtani plejmejker Jago Dos Santos ipak potreban ove sezone, pa ga je vratila u tim.

Posmatrajući velike probleme u organizaciji igre i ponovo ogoljenu činjenicu da je Kodiju Mileru Mekintajeru potrebna pomoć, Zvezdi je novi plejmejker potreban odmah. I ne samo "plej", već i korekcija propusta viđenih protiv Armanija, o kojima je trener Janis Sferopulos govorio na treningu u Minhenu.

"Prije svega, igramo protiv kvalitetnog tima koji je doveo neke nove igrače koji su sada u dobrom momentumu. Sa druge strane, imamo neka odsustva, ali to nije razlog da se ne borimo najviše što možemo. Moramo da popravimo igru prikazanu juče protiv Armanija, da budemo bolji defanzivno i da donosimo pametnije odluke u odnosu na prošli meč. Očekujem da će svi raspoloživi igrači da budu spremni i da ćemo se boriti za najbolji mogući rezultat", kazao je pred meč Janis Sferopulos.

Ko igra za Bajern ove sezone?

Bajern je ovog ljeta doveo dvojicu bivših igrača Zvezde, Aleksu Radanova i Stefana Jovića, a uz njih i centra Albe Dejvida Mekormaka, krilnog centra Partizana Ajzeju Majka, plejmejkera Makabija, teško povrijeđenog Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije Kamara Boldvina, beka Reala Ksaveijera Rejten-Majsa, centra Pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela...

Takođe, novi ugovor sa ekipom potpisao je dugogodišnji kapiten, srpski internacionalac i bivši kapiten Partizana Vladimir Lučić.