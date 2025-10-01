Crvena zvezda je i zvanično vratila Jaga dos Santosa u tim posle svih problema sa povredama i problemima

Izvor: MN Press

Jago dos Santos (26) priključen je ekipi Crvene zvezde Meridianbet. Posle svih problema koje ima sa povrijeđenim igračima uprava kluba riješila je da vrati otpisanog brazilskog plejmejkera. Njemu je pred početak sezone saopšteno da više ne računaju na njega, pa se situacija naglo promijenila.

"Jago je doputovao u sredu u Beograd. Odmah posle obavljenih ljekarskih pregleda staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone", navodi se u saopštenju Zvezde.

Vidi opis Crvena zvezda vratila Jaga u ekipu: Stiglo hitno saopštenje, već je u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Janis Sferopulos ima velike probleme sa povređenim igračima, za Ajzeu Kenana je sezona najvjerovatnije završena, Devonte Grejem biće van terena najmanje mjesec dana, Hasijel Rivero verovatno oko tri meseca, Džoel Bolomboj je takođe van terena. Uz to manje probleme sa povredama imaju Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić...

Povratak otpisanog posle provokacija

Jago je sa reprezentacijom Brazila osvojio Amerikup i to tako što je ubedljivo pobedio Amerikance u polufinalu, pa Argentince u finalu. Posle svega toga mu je saopšteno da Zvezda ne računa na njega i da pravi potpuno novu ekipu. Tada je Brazilac malo "pecnuo" crveno-bijele na društvenim mrežama.

"Tražim novu sredinu i neću biti dio kompetitivnog sastava za sledeću sezonu", napisao je Jago tada na Instagramu, uz pojedine greške u pisanju, mada to verovatno ima mnogo više veze sa tim što mu ne ide engleski jezik.

Hrvat isprozivao Crvenu zvezdu

Vidi opis Crvena zvezda vratila Jaga u ekipu: Stiglo hitno saopštenje, već je u Beogradu Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kk_cibona_zagreb/Screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posle odluke Crvene zvezde da odstrani Jaga iz ekipe javio se i hrvatski stručnjak Aco Petrović koji je ujedno i selektor Brazila. Bio je iznenađen odlukom srpskog tima.

"Moram priznati da još uvjek nisam svjestan koliko je Crvena zvezda jaka za sledeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP Amerikupa", napisao je Petrović na Tviteru.