Lauri Markanen igra kao u transu na pripremnim mečevima Finske i šalje jasnu poruku svima pred početak Evropskog prvenstva. Sa tom grupom se ukršta reprezentacija Srbije.

Izvor: Vesa Pöppönen / All Over Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je upisala sve pobjede u pripremnom periodu i pred Eurobasket odigraće još jednu utakmicu, protiv Slovenije u beogradskoj Areni 21. avgusta. Duel Nikole Jokića i Luke Dončića u srpskoj prijestonici. Ali, postoji još jedan igrač koji iz sjenke dominira u pripremnom periodu, Lauri Markanen.

Finski košarkaš briljira, na prethodne tri utakmice dao je čak 121 poen. Protiv Belgije 8. avgusta je ubacio 48 poena, uz 9 skokova i 7 pogođenih trojki. Tri dana kasnije je Belgijancima "spakovao" 31 poen, uz 5 skokova i 4 trojke, a 17. avgusta je Poljacima ubacio 42 poena, a imao je i dabl-dabl pošto je uz to uhvatio i 12 skokova i tri date trojke.

Markanen će biti jedan od zvijezda predstojećeg Eurobasketa. Odmah iza Nikole Jokića, Luke Dončića i Janisa Adetokumba. Uostalom, on je jedan od najplaćenijih igrača u NBA ligi, pošto će u Juti za narednu sezonu dobiti 46,3 miliona dolara. Srbija je u grupi A sa reprezentacijama Češke, Letonije, Estonije, Turske i Portugala, dok je Finska domaćin grupe u kojoj su još Njemačka, Litvanija, Velika Britanija, Švedska i Crna Gora. Upravo se te dvije grupe ukrštaju u osmini finala, tako da postoji mogućnost da gledamo duel Jokića i Markanena u Rigi.

"Zamislite ga sa Jokićem"

Vidi opis Dao 121 poen i igra kao u transu pred Eurobasket: Da li je NBA as ozbiljna prijetnja Jokiću? Ajzea Hartenštajn i Nikola Jokić Nikola Jokić košarkaš Denvera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Denver Nuggets Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Denver je prošlu sezonu završio porazom od Oklahome u sedmom meču i poslije toga je bilo jasno da će se praviti rekonstrukcija tima. Prije nego što je trejdovan Majkl Porter junior spekulisalo se o potencijalnim pojačanjima i jedno od njih bio je Lauri Markanen.

"Dovođenje Markanena bi dodatno rasteretilo Jokića u napadu i omogućilo defanzivnu fleksibilnost koju Nagetsi nemaju. Lauri je snažan, pokretan, odličan šuter, može da preuzme teže zadatke u odbrani i to bi Nikoli dalo više energija za ono u čemu je najbolji, za organizaciju napada. Zamislite triling Jokić-Marej, Markanen. Trojica šutera, kreatora, svi sposobni da napadnu iz 'pik en rola', da šutnu sa distance, sa niskog posta. Donio bi širinu i prodor i to bi od Denvera napravilo raznovrsniju napadačku mašinu", napisao je analitičar Greg Švarc za "Bličer Riport" tada.