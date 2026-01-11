Uhapšeni mladići koji su učestvovali u nesreći kada su maloljetnice kod Kraljeva pale sa sanki i zadobile teške povrede.

Izvor: Instagram/mmijatovic_official/printscreen

U četvrtak, 8. januara, u selu Mrsać kod Kraljeva dogodila se strašna saobraćajna nesreća kada je automobil pregazio dvije maloletne djevojke koje su pale sa sanki dok ih je vukao automobil. Vozilom marke „folksvagen“ upravljao je njihov drug L.P. (19), koji je vukao sanke, dok je drugim automobilom marke „fijat“ upravljao njihov drugi prijatelj Đ.J. (35), koji ih je pregazio nakon što su pale.

Novinar Mladen Mijatović na svom „Instagram“ nalogu u subotu, 10. januara, objavio je zastrašujući snimak nesreće, navodeći da su oba vozača uhapšena zbog sumnje da su izvršili krivično djelo – teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

„Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče djevojke na sankama dok ih drugi 'obezbjeđuje' da neko ne naleti na njih. Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snegu, a nesreća se lako dogodi. Maloletne djevojke su teško povrijeđene kada su pale sa sanki, a na njih je naletio auto koji ih je obezbjeđivao. Uhapšeni su obojica vozača“, naveo je Mijatović u objavi.

Prema pisanju "Blica", prijeti im kazna zatvora do tri godine. Isti list navodi da jedna devojka ima povredu noge, a druga povredu glave i obije su prevezene u bolnicu u Kraljevu i na svu sreću, nisu životno ugrožene.