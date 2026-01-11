"Ugojila sam se 30 kilograma": Brojala svaki zalogaj, pa naglo dobila na težini, sad izgleda nikad bolje

Pjevačica priznala da je prolazila kroz stresan period

Izvor: Instagram/vanja_mijatovic_vvsr/screenshot

Vanja Mijatović, naša pjevačica, gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" otkrila sve o mršavljenju, ali i o svom trenutnom emotivnom statusu.

"Nema to veze sa razvodom. Ja sam prije toga imala 'burnout'. Sve je bilo tempirano – kada i šta jedem, u koliko sati, bez ikakvog odstupanja. U jednom trenutku sam postala željna svega, i tada sam počela da jedem", iskreno je priznala Vanja.

Pjevačica je objasnila da je dugogodišnja rigidna kontrola ishrane ostavila posledice, koje su se kasnije ispoljile kroz naglo dobijanje na težini.

"Prvo je bilo 10 kilograma, pa 20… zapravo sam se za 30 godina ugojila. To se ne desi preko noći, već se sve skuplja u čovjeku – i stres, i umor, i potiskivanje", rekla je Vanja, dodajući da danas na cijelu situaciju gleda zrelije i s više razumevanja prema sebi.

Osim o zdravlju i fizičkom izgledu, Vanja se dotakla i svog emotivnog statusa, koji, kako je rekla, trenutno ne uključuje partnera.

"Nemam dečka, privatno sijam", rekla je kroz smijeh, a zatim dodala da ne bježi od ljubavi i da je otvorena za nove emocije. "Ko ne bi volio da se zaljubim? Ja sam za, ja sam otvorena".