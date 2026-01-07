Pored zalaganja za vraćanje starog sistema takmičenja, Bokan najavljuje da će regionalno takmičenje u budućnosti imati prohodnost ka Evroligi.

Predsjednik Košarkaškog kluba Budućnost, Dragan Bokan, kritički je govorio o sistemu takmičenja u regionalnoj ABA ligi, ističući da odluka o igranju u dvije grupe ove sezone nije donijela željene rezultate.

„Biću jasan. Dosta sam uključen u rukovođenje ABA ligom, od juna sam novi predsjednik. Crvena zvezda i Partizan su molili, zbog Evrolige, da ove sezone pravimo dvije grupe kako bismo smanjili broj utakmica. Želio sam da budem partner klubovima koji znače regionalnoj ligi i da to napravimo. Konkretno, mogu da kažem da je to bio promašaj, to nije dobro. Neki regionalni centri ove sezone neće vidjeti Budućnost, Zvezdu, Partizan, Cedevitu Olimpiju ili Dubai, i to nije dobro“, rekao je Bokan u intervjuu za „Vijesti“.

„Siguran sam da će ABA liga jednog dana imati prohodnost ka Evroligi, samo treba da izdržimo. Imamo dobre finansijske uslove i prihode. Klubovi suvlasnici su prvi put ove sezone dobili novac. To treba unapređivati, da se cifre povećavaju i jačaju. Imamo i ABA 2 ligu, koja je značajna za razvoj regionalne košarke“, istakao je Bokan.