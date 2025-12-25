"Mega igra brzu i agresivnu košarku već godinama, sa mnogo tranzicije i slobode u igri, što može biti vrlo nezgodno ako nismo spremni i fokusirani", poručio je Andrej Žakelj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poraz od Mege u "Morači" iz marta 2016. u polufinalu plej-ofa jedan je od najbolnijih, ali ujedno je posljednji i jedini koji je klub iz Srbije upisao u našoj najvećoj dvorani.

Mega danas nije jaka kao te 2016, ali i dalje je jedna od najnezgodnijih ekipa u regionalnom takmičenju.

"Mega igra brzu i agresivnu košarku već godinama, sa mnogo tranzicije i slobode u igri, što može biti vrlo nezgodno ako nismo spremni i fokusirani", poručio je Andrej Žakelj.

Budućnost traži peti trijumf zaredom u ABA ligi, nakon što je u prethodnom kolu uz neoptrebno opuštanje u drugom poluvremenu lagano odradila Beč.

"Pristup i koncentracija moraju da budu bolji nego u prethodnoj utakmici - to je osnova za sve naredne mečeve", jasan je Žakelj.

Podgorički tim je na skoru 8-2, a Mega 3-7, čini se da je favorit jasan.

"Očekuje nas teška utakmica. Imamo manjih problema sa sastavom, ali i dalje smo favoriti i moramo to pokazati na terenu", dodao je slovenački stručnjak.

U tim Budućnosti nakon oporavka od povrede vraća se Džejms Tompson.

"Biće nam potrebna velika energija, zatim da doigramo izuzetno čvrstu odbranu i dođemo do pobjede. Najvažnije je da trijumfujemo i pokažemo da smo kvalitetan tim", poručio je američki košarkaš.

Do kraja godine, osim duela sa Megom, "plavo-bijele" očekuje i derbi Evrokupa - u utorak u Podgoricu stiže Turk telekom.

"Moramo u meč sa Megom da uđemo sa visokim intenzitetom i da se fokusiramo na ono što je do nas, kako bismo nastavili da gradimo formu za naredne utakmice", jasan je Tompson.

A, kakav duel u petak veče u "Morači" očekuje centar iz Luizijane?

"Veoma intenzivan, prije svega defanzivno, ali i da u svakom segmentu igre budemo na nivou tokom čitave utakmice", zaključio je Tompson.

Budućnost i Mega nedavno su na Novom Beogradu odigrali prvi meč ove sezone, a crnogorski šampion je bio ubjedljiv 98:65.