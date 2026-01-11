Saslušani osumnjičeni za prebijanje mladića u Ubu na Božić. Jedan osumnjičeni je priznao da ga je udario sjekirom, ali tvrdi da je to uradio u samoodbrani.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trojica mladića, koji se sumnjiče da su u jednom selu kod Uba na Božić pretukla mladića D.T. (22), saslušana su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu, a prema nezvaničnim informacijama „Kurira“, jedan od njih je priznao da je sekirom udarao mladića, ali je tvrdio da je to učinio u samoodbrani. Prema njegovoj verziji, napadnuti D.T. je otišao u komšijsko dvorište, uzeo sekiru i pokušao da ga napadne.

„Prema njegovim navodima, u jednom trenutku D.T. je otišao u komšijsko dvorište, uzeo sekiru i pokušao da ga napadne, nakon čega mu je osumnjičeni R.M. oteo sekiru i upotrijebio je“, kaže izvor „Kurira“.

R.M. se sumnjiči za nanošenje teških tjelesnih povreda, dok se T.A. i A.T. terete za učestvovanje u tuči.

Svi su pušteni da se brane sa slobode nakon saslušanja. Tužilaštvo nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tuče.

Prijatelj pretučenog mladića oglasio se za „Kurir“ i otkrio da je D.T. u teškom stanju.

„D.T. je zadobio jezive povrede, odmah je prevezen u Urgentni centar u Valjevu, a potom na Vojnomedicinsku akademiju zbog teškog stanja. Živ je, nisu uspjeli da ga dokrajče, ali s obzirom na stanje, bolje bi bilo da su ga ubili nego što su ga ostavili ovakvog“, rekao je on.