Tramp u utorak 13. januara donosi odluku o Iranu. Postoji i mogućnost vojnog napada.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp početkom naredne sedmice, konkretno u utorak, 13. januara, donijeće odluku o koracima Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa situacijom u Iranu, prenosi „Rojters“ pozivajući se na saznanja „Wall Street Journala“. On će u utorak održati sastanak sa visokim zvaničnicima administracije, a jedna od opcija je, kako se navodi, vojni udar na Iran, dok protesti već dvije sedmice besne, o čemu je list iz Njujorka ranije izvještavao.

Takođe, među razmatranim opcijama spominju se korišćenje sajber oružja, uvođenje sankcija i jačanje uticaja antivladinih izvora na društvenim mrežama. Tramp je već nudio pomoć Iranu zbog, kako je tvrdio, građana koji traže slobodu.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim djelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.