Mančester junajted doživio još jedan bolan poraz i situaciju u kojoj nije bio čak 44 godine. Nažalost, veliki ser Aleks Ferguson gledao je taj poraz zajedno sa Nikijem Batom

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mančester Junajted izgubio je u meču protiv Brajtona 1:2 i tako je eliminisan u 3. kolu najprestižnijeg kup-takmičenja na svijetu. Da situacija bude još teža za „crvene đavole“, gol za nedostižnih 0:2 na semaforu postigao je bivši đak i napadač Junajteda, Dani Velbek (35), na asistenciju sjajnog Nemca Brajana Grudea (21), strelca prvog gola i asistenta.

Bila je to još jedna vrlo teška noć za Junajted pod vođstvom privremenog trenera Darena Flečera. Meč se odigrao pred pogledima najvećeg menadžera u istoriji kluba, Aleksa Fergusona (84), i njegovog nekadašnjeg veziste Nikija Bata (50), koga danas u Junajtedu mnogi ne prepoznaju.

Flečer, legendarni vezista Junajteda i trener ekipe do 18 godina, sigurno je odigrao svoj drugi i poslednji meč na klupi prve ekipe. Već narednih dana ustupiće mjesto još jednom vremenski ograničenom rešenju, Ole Gunaru Solskjeru ili Majklu Keriku, takođe bivšim igračima posrnulog velikana. Očekuje se da neko od njih dvojice vodi ekipu do kraja sezone.

Ko god da dođe, imaće izuzetno težak zadatak nakon katastrofalne situacije koju je ostavio bivši trener Ruben Amorim. Iako je Junajted trenutno sedmi na tabeli Premijer lige i još u igri za plasman u Ligu šampiona, čak 44 godine nije zabilježeno da ovako rano ispadne iz oba kup-takmičenja. Podsećamo da je tokom leta Junajted doživio blamažu kada je pod Amorimom ispao iz Liga-kupa od Gimzbija, četvroligaša.

Od odlaska ser Aleksa Fergusona 2013. godine titula nije stigla na Old Traford, niti je posrnuli gigant svjetskog fudbala bio ozbiljan konkurent za nju. Pojavljivali su se privremeni uspjesi pod vođstvom Luja Van Gala, koji je 2016. osvojio FA kup, Žoze Murinjo je osvojio Ligu Evrope i Liga-kup 2017. i bio drugi na kraju sezone, dok je Ole Gunar Solskjer u nokaut fazi Lige šampiona izbacio Pari Sen Žermen i bio drugi na tabeli Premijer lige. Međutim, rukovodstvo, na čelu sa bivšim ljudima Mančester Sitija, donosilo je katastrofalne odluke, vjerujući Eriku Ten Hagu (55), koji više nije trener, već tehnički direktor Tventea, a potom i Rubenu Amorimu (40), koji će ostati upamćen kao najneuspješniji trener Mančester Junajteda.

U takvoj situaciji, Junajted odavno nema vremena, ni pravo na grešku. Navijači su nezadovoljstvo iskazali i jednostavnim transparentom: „Džim ovo ne može da popravi“, aludirajući na Džima Retklifa, vlasnika 28,9 odsto deonica Mančester Junajteda, zajedno sa porodicom Glejzer (71 odsto).