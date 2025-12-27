Boban Marjanović upisao je dabl-dabl i donio pobjedu Iliriji protiv Beča u ABA ligi. Sjajna partija nekadašnjeg NBA centra.

Izvor: Printscreen/X/ABA league

Boban Marjanović opet dominira u ABA ligi. Zahvaljujući njemu je Ilirija pobijedila ekipu Beča u Ljubljani – 94:80. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i mnogih NBA ekipa je upisao dabl-dabl učinak i bio prva zvijezda utakmice – 20 poena, 10 skokova i po dvije asistencije i ukradene lopte.

Popularni Bobi je na parketu proveo 25 minuta i pokazao zašto je toliko teško čuvati ga. Mučili su se košarkaši Beča, tražili način da zaustave centra od 224 centimetra, ali im to nije pošlo za rukom. Uz to je Marjanović pokazao da umije da pogodi i trojku (1/1 za tri).

Prime Boban unlocked!



Boban Marjanović dominates with 20 points and 10 rebounds, leading@KDIlirijato a big win.#ABALigapic.twitter.com/d7X5DfJm8q — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)December 27, 2025

Marjanović je tako doneo pobedu ekipi u kojoj je otac Saša Dončić, otac Luke Dončića, generalni menadžer. Pored Bobana u pobedničkom timu istakli su se Luka Kureš (20, 4as) i Vendel Grin (16, 7as). Na drugoj strani najbolji su bili Sulejman Boum (13, 4sk) i Gregor Glas (12, 5sk).