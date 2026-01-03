Košarkaši SC Derbija poraženi su u Novom Mestu od Krke 77:65.

Izvor: Facebook

Ovim novim porazom, sedmim u nizu, ekipa Petra Mijovića se osamila na poslednjem mjestu na tabeli sa svega dvije pobjede i 10 poraza. Sa druge strane košarkaši Dejana Jokare su upisali treći trijumf, uz devet poraza.

"Studenti" su vodili do rezultata 24:21, ali je Krka uspjela da preokrene i da u finišu druge četvrtine dođe do devet poena prednosti.

KRKA - SC DERBI 77:65 (17:17, 22:18, 19:16, 19:14)

KRKA: Bačvić 6, Helmanis 8, Oman 1, Urbiha 14, Šmrekar 12, Rebec 8, Ihring 5, Mejton 18, Klobučar, Šantelj 5.

SC DERBI: Rebec 9, Vučeljić 2, Ilić 10, Džonson 19, Pavlićević 2, Anđušić 6, Hadžibegović 9, Šaranović, Bogdanović, Dejvis, Drežnjak 8.