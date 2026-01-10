Ovim trijumfom “plave” su u potpunosti povratile šanse za plasman u nokaut fazu – pet kola prije kraja, izabranice Zorana Abramovića su i dalje na začelju, ali trenutno imaju samo bod minusa u odnosu na Debrecin, Storhamar i Borusiju Dortmund.

Rukometašice Budućnosti upisale su prvu pobjedu u Ligi šampiona ove sezone, ujedno prvu nakon skoro godinu posta.

Podgoričankama je očigledno prijala pauza od skoro dva mjeseca, pošto su u Bistrici, na vrućem terenu, nadigrale rumunsku Gloriju 38:34.

Ovim trijumfom “plave” su u potpunosti povratile šanse za plasman u nokaut fazu – pet kola prije kraja, izabranice Zorana Abramovića su i dalje na začelju, ali trenutno imaju samo bod minusa u odnosu na Debrecin, Storhamar i Borusiju Dortmund.

Da bi izborila mjesto u osmini, Budućnost će morati da bude uspješnija minimum od dvije ekipe. “Plavima” na ruku ide i raspored, pošto će Norvežanke i Njemice dočekati u Podgorici, a gostovati u Mađarskoj.

Konačno su naše šampionke odigrale meč bez previše oscilacija. Prvi dio utakmice završio je neriješeno 18:18, iako su “plave” u finišu imale +3.

U nastavku je Glorija u dva navrata imala dva gola viška, ali su Jelena Radivojević i drugarice serijom 10:3 trasirale put do velikog trijumfa.

U drugom poluvremenu spektakularna među stativama bila je Armel Atingre.

Radivojević je sa osam pogodaka bila najefikasnija, sedam je dodala Ivana Godeč, šest Nađa Kadović, a po pet Jelena Vukčević i Nina Ramusović.

Na drugoj strani izdvojila se So Delgado Pinto sa 11 golova.

Budućnost iduće sedmice dočekuje Borusiju.x