Portugalski fudbaler austrijskog porekla Tomas Hendel biće novo pojačanje Crvene zvezde, najskuplje u istoriji kluba i najveće za Ligu Evrope.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda u finišu prelaznog roka završava jedan od najvećih poslova! Iako prethodnih dana nije bilo spekulacija o tome, novi vezni igrač aktuelnog šampiona Srbije postaće Tomas Hendel (24), kapiten Vitorije iz Gimaraeša i nekadašnji mladi reprezentativac Portugala iako je porijeklom iz Austrije.

Riječ je o klasičnom veznom igraču koji je klasična "šestica", odnosno najedfanziviji u veznom redu. Fudbalsku karijeru počeo je u Moreirenseu, ali je već kao dječak prešao u Vitoriju iz Gimaraeša čiji je član više od deset godina. Svojevremeno je nastupao za mlađe kategorije ovog tima, njihovu B i ekipu do 23 godine, a od ljeta 2021. godine je prvotimac portugalskog tima za koji ima već 118 nastupa.

Hendel je prije pola godine produžio ugovor do 2029. godine sa Vitorijom, a na početku nove sezone ukazana mu je čast da bude kapiten kluba. Bila je to nagrada za fantastične partije koje je prikazivao u prethodnoj sezoni, kada je portugalski tim bio veoma primetan na međunarodnoj sceni. Tomas Hendel bio je jedan od najboljih igrača svog tima u prethodnoj sezoni Konferencijske lige!

Koliko košta Tomas Hendel?

Sepcijalizovani sajt "Transfermarkt" procjenjuje Tomasa Hendela na 13 miliona eura i po tom parametru on bi bio ubjedljivo najskuplji igrač u tekućoj sezoni Superlige. Sa druge strane, kada je prije nekoliko mjeseci potpisivao novi ugovor sa Vitorijom, Tomas je pristao da se u njega ubaci klauzula od 50.000.000 eura, toliko bi potencijalni kupci trebalo da plate i odvedu ga iz Portugala. Naravno, to je samo mašta portugalskog tima, jer je Hendel za daleko manje novca napustiti jedini klub za koji je do sada igrao.

Početkom ljeta se Crvena zvezda raspitivala za zadnjeg veznog i saznala da njegova sloboda košta 7.000.000 eura. U međuvremenu su za Tomasa Hendela pitali Porto i Milan, što je njemu podiglo cijenu, ali konkretne poteze nismo vidjeli. Prethodnih dana djelovalo je gotovo sigurno da se Hendel seli u Rusiju, jer je CSKA iz Moskve spremio više od 6.000.000 eura za njegove usluge i želio da ga odmah odvede na drugi kraj Evrope.

Kada je taj transfer propao, otvorila se mogućnost da ga angažuje Crvena zvezda. Vladan Milojević na mjestima u veznom redu ima Radeta Krunića, Timija Maks Elšnika i Mahmudua Bađa, kao i malog Vasilija Kostova koji je nešto ofanzivniji, a dolazak Hendela bio bi kapitalno pojačanje za tim. Jasno je da će Zvezda oboriti klupski rekord kada je u pitanju kupovina fudbalera, jer se procjenjuje da će Vitoriji platiti oko 6.000.000 eura!

Za Zvezdu bi ovaj transfer mogao da ima i daleko bitniju ulogu od čistog dovođenja fudbalera. Tomas Hendel je klijent agencije "AS1" koja je sveprisutna na tržištu Španije, Portugala i zemalja Južne Amerike. Među njihovim klijentima nalaze se fudbaleri poput Mojzesa Kaiseda iz Čelsija, Luisa Dijaza koji je nedavno prešao iz Liverpula u Bajern, Bruna Fernandeša koji je kapiten Mančester junajteda, Nuna Mendeša i Karlosa Solera iz Pari Sen Žermena...

Novi fudbaler Zvezde Tomas Hendel. Izvor: Youtube/JM Productions HD

Kakav je igrač Tomas Hendel?

Već smo rekli da se najbolje snalazi na mjestu zadnjeg veznog, ali to nije dovoljno detaljno objašnjenje Tomasovih kvaliteta. Visok je 180 centimetara, bolje igra lijevom nogom i mogao bi da bude saigrač ili zamjena Radetu Kruniću u novoj sezoni. Tomas Hendel nije kreativac, već spona između posljednje linije tima i napadačkog dijela, defanzivniji od Elšnika i kvalitetniji od Bađa.

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Svojevremeno je kao defanzivni vezni igrač zabilježio tri nastupa za mladu reprezentaciju Portugala. Tokom 2021. godine igrao je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a dio generacije činili su i svjetski poznati igrači poput Gonzala Ramoša i Vitinje (PSŽ), Fabija Vijeire (Arsenal), Nuna Tavareša (Lacio), Fabija Silve (Borusija Dortmund), Franciska Konseisaa (Juventus)...