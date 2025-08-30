Pogledajte kako izgleda raspored Crvene zvezde u ovogodišnjoj Ligi Evrope.

Crvena zvezda dobila je u petak vrlo težak žreb u ligaškoj fazi Lige Evrope, a dan kasnije UEFA je saopštila i raspored mečeva što smo prošle sezone vidjeli kao važan faktor u poretku.

Kako je rekao generalni direktor Zvezdan Terzić najvažnije je bilo da ne dobiju prvu utakmicu protiv najboljeg tima u grupi - što je francuski Lil - a želja mu je ispunjena. Zvezda će "debitovati" u novoj Ligi Evrope protiv Seltika na svom terenu krajem septembra (24. septembar), a potom je čeka najteže gostovanje protiv Porta (2. oktobar).

Predstavljamo i kompletan raspored Crvene zvezde u ligaškoj fazi Lige Evrope koji bi navijači trebalo da zapamte: