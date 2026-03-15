U stravičnoj nesreći kod Ugrinovaca, Milica I. (19) zadobila je teške povrede.

Milica I. (19) teško je povrijeđena u četvrtak uveče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Busija na putu za Ugrinovce, u kojoj su poginuli njeni drugovi Mihajlo S. i Neda P.

Prema nezvaničnim saznanjima, ona je zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se na odeljenju za intenzivnu negu Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa". Ona se, od trenutka prijema i dijagnostike u bolnici, nalazi na respiratoru.

Navodno je zadobila prelom karlice i prelom ruke.

Izleteo mu pas na put

Mještani Ugrinovaca su u ranijem razgovoru rekli da se po naselju priča da je poginuli mladić koji je upravljao "pežoom" u kojem su bile još dvije devetnaestogodišnje djevojke, od koji je jedna takođe nastradala, vozio nedozvoljenom brzinom, ali i da mu je u trenutku nesreće pas izletio na put.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da se vozilo, u trenutku nesreće, kretalo 110 kilometara na čas.

"Cajger se zakucao na 110 km/h, sumnja se da se automobil kretao tom brzinom u trenutku nesreće, ali se detalji i urok nesreće još utvrđuju", rekao je izvor.

