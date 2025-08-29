Brentford prepoznao biser koji stasava na Marakani, Crvena zvezda na potezu.

Mladi fudbaler Crvene zvezde Aleksa Damjanović odigrao je dvije utakmice u seniorskom timu i već je privukao veliku pažnju evropskih klubova. Navodno je za mladog napadača crveno-bijelih zainteresovan premijerligaš Brentford koji je spreman da izdvoji znatnu sumu novca za njegov transfer.

Kako javlja "Meridian sport" na "Marakanu" je stigla ponuda od 4.000.000 eura za perspektivnog igrača koji je ovog ljeta prekomandovan u prvi tim.

Ko je Aleksa Damjanović?

Aleksa Damjanović u dresu Zvezde.

Aleksa Damjanović je rođen u Beogradu, 4. decembra 2008. godine. Prošao je sve mlađe selekcije srpskog šampiona, a tokom sezone 2024/25 je postao šampion Kadetske lige Srbije kada je ponio i titulu najboljeg strelca šampionata. Takođe, iste takmičarske godine nastupao za juniorsku selekciju u Ligi šampiona za mlade, pod trenerskom palicom Nenada Milijaša. Prvom timu Crvene zvezde se priključio tokom priprema za sezonu 2025/26.

Za kadetsku ekipu postigao je 39 pogodaka na 47 mečeva, za u17 selekciju Srbije odigrao je 16 mečeva i postigao pet pogodaka, dok je igrao i za mlađe selekcije orlića.