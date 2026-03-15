Stanija ulazi u Elitu 9: Isplivali detalji, goreće sve u Beloj kući, od cifre koju će uzeti vrteće vam se u glavi

Autor Marina Cvetković
Produkcija je navodno odlučila da izdvoji veliku sumu novca kako bi Staniju dovela u Bijelu kuću i time dodatno podigla tenziju među učesnicima.

Starleta Stanija Dobrojević najavila je ulazak u rijaliti Elita 9, a kako se spekuliše, za učešće dobiće honorar od čak 300.000 evra.

U aktuelnoj sezoni rijalitija, već nekoliko mjeseci boravi Stanijin bivši partner Asmin Durdžić, sa kojim je u veoma lošim odnosima. Njihov sukob traje već duže vrijeme i često se odvija javno, putem društvenih mreža i medija. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je produkcija odlučila da izdvoji veliku sumu novca kako bi Staniju dovela u Bijelu kuću i time dodatno podigla tenziju među učesnicima.

Prema riječima dobro obavještenog izvora, Stanijino pojavljivanje moglo bi da izazove pravu buru u rijalitiju.

"Stanija je i ove godine često pominjana u rijalitiju, iako nije bila dio ekipe. Napolju redovno vodi medijski rat, kako sa Asminom, tako i sa njegovim ocem Mustafom. S obzirom na to da se u rijalitiju nalazi i Aneli Ahmić, jasno je da postoji više potencijalnih sukoba i nerazjašnjenih odnosa koji bi mogli da privuku ogromnu pažnju publike".

"Produkcija joj je ponudila veoma unosan ugovor, koji je ona na kraju prihvatila. Planirano je da u rijalitiju provede nekoliko mjeseci, tokom kojih se očekuje da razjasni brojne konflikte i otvorena pitanja", tvrdi izvor blizak produkciji.

Podsjetimo, Stanija (40) je nedavno putem društvene mreže Instagram nagovijestila ulazak u rijaliti. Ona je objavila zagonetnu poruku i fotografiju koja je odmah pokrenula lavinu komentara među pratiocima, a mnogi su zaključili da je time praktično potvrdila povratak pred kamere.

