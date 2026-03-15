Kontraadmiral Tibo Odos de Poses, komandant udarne mornaričke grupe francuskih nosača aviona, saopštio je da francuska ratna mornarica neće učestvovati u ofanzivnim operacijama protiv Irana.

Kontraadmiral je potvrdio da je stiglo naređenje od francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se udarna mornarička grupa nosača aviona ponovo rasporedi u Sredozemno more zbog pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i sukobom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

"Francuska zadržava strogo defanzivni stav. Raspoređivanje udarne grupe nosača aviona ima za cilj zaštitu francuskih državljana, odbranu interesa Francuske u regionu i podršku njenim partnerima i saveznicima sa kojima ima vojno-bezbednosne sporazume", rekao je de Poses.

On je ukazao da pored svoje zaštitne misije, pomorska udarna mornaričko-vazuhoplovna grupa igra ključnu ulogu u strateškom nadzoru zahvaljujući svojim sposobnostima detekcije i posmatranja.