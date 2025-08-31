Crvena zvezda navodno spremna da se odrekne krilnog napadača.

Izvor: MN Press

FK Crvena zvezda će nastaviti takmičenje u Ligi Evrope, a da li će biti promjena u igračkom kadru do kraja ljetnjeg prelaznog roka? Izraelski mediji tvrde da su crveno-bijeli ponudili Felisija Milsona Makabiju iz Tel Aviva. Navodno, srpski šampion "cijeni" krilnog napadača 3,5 milona eura, ali problem je njegova visoka plata koja iznosi milion eura.

I dalje je neizvjesno da li će Veljko Milosavljević ostati na Marakani, a još uvijek nije riješen ni status Šerifa Endijaea koji je već "viđen" na Bliskom Istoku. Nakon ispadanja iz Lige šampiona cilj jeste da se rastereti budžet, ali kako je prije nekoliko dana najavio Zvezdan Terzić neće biti previše turbulencija.

Šta je rekao Terzić?

Činjenica je da Zvezda ima veliki broj navijača, što Vladanu Milojeviću može da napravi potencijalni problem. "Možda dođe još samo jedan vezni igrač, inače svuda imamo po dva ili tri igrača. To je bio i problem za Milojevića, veliki broj igrača i onda je to sportsko nezadovoljstvo u svlačionici, morao je neke kompromise da pravi. Vidjećemo da li domaći ili strani. U razgovorima smo u poslednja dva-tri dana", naglasio je Zvezdan Terzić koji je poručio da svi ostali igrači Zvezde, za sada, ostaju uprkos ponudama.

"Veljko Milosavljević za sada ostaje. Svi ostaju", dodao je Terzić, dok je Mrkela dodao: "Može da bude još neki odlazak i u zavisnosti od toga ćemo praviti planove oko dolaska".

Još tokom zimskog prelaznog roka pojavile su se informacije o potencijalnom transferu Milsona, ali Milojević tada nije želio da se odrekne. Spominjalo se i interesovanje klubova iz MLS lige, ali sve je prolongirano.

"Ne, Milson je potreban Crvenoj zvezdi i neće otići. Posebno ga nećemo vratiti u Makabi. Jedino ako stigne neka ponuda od sedam ili osam miliona eura, da možemo dobro da zaradimo", rekao je u januaru Zvezdan Terzić.