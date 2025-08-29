Šampipon Srbije je u grupi sa francuskim Lilom, portugalskim Portom i Bragom, škotskim Seltikom, rumunskim FCSB, austrijskim Šturmom, španskom Seltom i švedskim Malmeom.

Izvor: Valentin Flauraud / AFP / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde dobili su danas na žrebu u Nionu rivale sa kojima će igrati u Ligi Evrope.

Liga Evrope počinje mečevima prvog kola koje je na programu 24. i 25. septembra, drugo kolo je na programu 2. oktobra, treće 23. oktobra, četvrto 6. novembra, peto 27. novembra, šesto 11. decembra, sedmo 22. januara, a osmo 29. januara sledeće godine.

U ovom takmičenju učestvuje 36 klubova. Direktan plasman u nokaut fazu obezbediće osam prvoplasiranih klubova, dok će plasirani od 9. do 24. mesta u plej-of za osminu finala. Dvanaest poslednjeplasiranih završavaju evropsku sezonu.