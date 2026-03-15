Izraelske okupacione snage ubile su sinoć cijelu palestinsku porodicu u gradu Tammun na sjeveru Zapadne obale, saopštila je Ambasada Palestine u Podgorici, navodeći da su u napadu poginuli otac, majka i njihova dva sina, dok su još dva dječaka povrijeđena.

" U novom gnusnom zločinu, izraelske okupacione snage su sinoć ubile cijelu palestinsku porodicu u gradu Tammun na sjeveru Zapadne obale. Automobil porodice Bani Odeh našao se pod izraelskom vatrom iz vatrenog oružja, pri čemu su ubijeni otac, majka i njihova dva sina, stara 6 i 5 godina. Još dva sina su povrijeđena "saopšteno je iz ambasade.

Oni su kazali da je porodica te ramazanske noći sjela u automobil kako bi kupila odjeću za Bajram.

"Automobil je bio ispunjen radošću i ljubavlju, a s vremena na vrijeme jedno od četvoro djece bi poljubilo oca na zadnjem sjedištu, pa zatim majku koja je sjedjela pored njega — prizor koji bi se mogao desiti bilo gdje na svijetu. Ali izraelska okupaciona patrola u civilnom vozilu pojavila se ispred automobila sretne porodice i počela da puca intenzivno i direktno. Otac Ali, majka Waad i braća Othman i Mohammed su ubijeni, dok su Mustata i Khaled povrijeđeni. Posljednji smijeh te porodice zauvijek je utihnuo "saopštili su iz ambasade Palestine u Podgorici.

Prema njihovim riječima, ovaj masakr razotkriva pravu prirodu izraelske okupacije i njene politike ubijanja, uništavanja i raseljavanja koja se sprovodi uz sistematsku nekažnjivost, prenosi Dan.

"Ovakav zločin, uz eskalaciju agresije izraelskih kolonista širom okupirane Zapadne obale ne predstavlja izolovan događaj, već je dio šireg i sistematskog napada na palestinski narod. Međunarodna zajednica, kao i institucije Ujedinjenih nacija i relevantni međunarodni sudovi, moraju preduzeti hitne mjere kako bi istražili genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te pozvati Izrael na odgovornost " poručili su iz ambasade.