Marko Arnautović postigao je prvi gol u dresu Crvene zvezde.

Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda je u Novom Pazaru igrala meč sedmog kola Superlige. A susret je prošao u znaku Marka Arnautovića koji je do poluvremena postigao i gol i asistenciju, da sve bude zanimljivije mladi Vasilije Kostov pomogao je pojačanju crveno-bijelih da zablista pred golom domaćina.

Zvezda je povela već u drugom minutu i to sjajnom akcijom, Arnautović je igrao po boku, a onda pronašao Aleksandra Kataija tik ispred kaznenog prostora. Trčao je reprezentativac Srbije ka golu Novog Pazara, a Arnautović precizno dodao loptu sa vođstvo gostiju od 1:0 u ranoj fazi meča.

Nije bilo dovoljno izabranicima Vladana Milojevića minimalno vođstvo, pa je ovaj tim u 18. minutu stigao do 2:0 i ponovo je zaslugu odnio Marko Arnautović. Čitava akcija bila je zanimljivija jer je Zvezda najprije ukrala loptu i krenula u kontranapad, a onda je Vasilije Kostov, koji ima svega 17 godina, pronašao Arnautovića koji je plasirao loptu u gol Novog Pazara za veliko vođstvo gostiju.

Zanimljivo je to da je Kostov od Arnautovića mlađi 19 godina. Mladi Kostov ove godine dobio je priliku da debituje za prvi tim crveno-bijelih i kako se čini odlično koristi šansu. Ovo nije njegova prva asocijacija, pošto je u petom kolu Superlige takođe dodao loptu, tog puta Vladimiru Lučiću.