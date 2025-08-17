Trener Partizana Srđan Blagojević još jednom pričao o Matiji Popoviću i njegovom povratku u Humsku, gdje je i ponikao.

Prije nekoliko nedelja navijači Partizana nestrpljivo su čekali dolazak Matije Popovića, zatim je transfer najavio i insajder Fabricio Romano, a onda je tačku na glasine stavio Predrag Mijatović. Ono što je djelovalo kao završen posao postalo je kilometarski daleko, talentovani Popović zapravo uopšte nije blizu Humske.

Upitan za tu situaciju bio je na konferenciji pred šesto kolo Superlige trener Srđan Blagojević, koji nije imao mnogo da kaže. Na ovom transferu radi Danko Lazović, čelnik Partizana zadužen za sportska pitanja i reklo bi se da ima velikih problema da obezbijedi potpis momka koji je prije nekoliko godina zaludio Evropu potezima na terenu.

"Što se tiče Matije Popovića, nemam novih informacija. Razgovarao sam sa Dankom, bilo je jako blizu. Šta se izdešavalo, ne znam. U pitanju su kompleksi odnosi. Danko Lazović je rekao da će doći popodne na trening, pa ćemo popričati. U hodu radimo. Da bi bilo nešto od dolazaka, mora da bude u našim mogućnostima i mora da se uklapa u ovaj put mladosti i perspektive koji smo izabrali", rekao je trener Partizana Srđan Blagojević.

Dolazak Matije Popovića djelovao je u jednom trenutku kao potpuno završen posao crno-bijelih i zbog toga ga je komentarisao i trener Blagojević, ali sada je utisak da od toga nema ništa. Partizan je možda čak i završio aktivnosti u prelaznom roku ovog ljeta, jer je pitanje da li će u narednim danima uspjeti da pronađu igrača koji se uklapa u klupsku ideju.

"Da li će biti u narednih nedelju dana, nisam siguran. Prelazni rok je takav. Možda bih ja kao trener i prihvatio starijeg igrača, ali sve zavisi. Kad bi se pojavio Nastasić? Možda ne bismo bili protiv. Sve je hipotetički. Prelazni rok je živa stvar. Može da se pojavi nešto što ne bismo da propustimo. Da ne ulazimo u dublju analizu svega toga, da se zaustavimo", zaključio je Srđan Blagojević.

Podsjećamo, Matija Popović je dijete Partizana, ali nije stigao da debituje za klub u prvom mandatu. Kao jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi otisnuo se u inostranstvo, gdje je prvo bio član Monce, a zatim Napolija u kojem je igrao samo za mladi tim. Klub iz Napulja bio je spreman da ga pusti bez obeštećenja i za procente od naredne prodaje, ali je u međuvremenu zapelo.