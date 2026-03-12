Dok traje borba za starateljstvo nad kćerkama, Luku Dončića povezuju sa Madelin Klajn. Oglasio se usred priča o preljubi i raskidu.

Izvor: YouTube/madelyncline/Malika Andrews - ESPN/Screenshot

Slovenački košarkaš Luka Dončić raskinuo je vjeridbu sa Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćerke. Njih dvoje su se posvađali kada je Dončić došao u porodilište u Kranju da vidi drugu kćerkicu Oliviju, kada je obavjestio Anamariju da želi da odvede stariju Gabrijelu (dvije i po godine) u SAD, posle čega je ona pozvala policiju i pokrenula tužbu protiv njega.

Dok se bore za starateljstvo, pojavljuju se i razni tračevi u američkim medijima, između ostalih i da je do raskida došlo zbog toga što je Luka Dončić bio nevjeran. Spajali su ga sa pevjačicom Breskvicom, ali i sa holivudskom glumicom Madelin Klajn.

Na osnovu objava na društvenim mrežama, proširila se teorija da je Dončić prevario Anamariju Goltes sa Madelin Klajn i da su njih dvoje već duže vrijeme zajedno i da se viđaju u Los Anđelesu. Zbog svega toga, kako bi sačuvao sopstveni mir, Dončić je morao da se oglasi i demantuje da postoji nešto sa zvezdom serije "Outer Banks".

Izvori bliski košarkašu su za "TMZ", očigledno u njegovo ime, istakli da se "apsolutno ništa ne dešava između njega i Madelin Klajn". Štaviše, dodaje se da se njih dvoje nikada nisu ni upoznali, uprkos "lajkovima" na društvenim mrežama.

Što se tiče Madelin Klajn, Netfliksove zvezde, ona se do sada nije oglašavala na ovu temu.

Ko je Dončićeva vjerenica, Anamarija?

Prelijepa plavuša je manekenka, influenserka i preduzetnica. Rođena 30. aprila 1998. u Zagorju ob Savi i odrastala je u porodici u kojoj joj je majka diplomirani pravnik, dok je otac diplomirao na Univerzitetu u Ljubljani, a ima i mlađu sestru Piju. Anamarija je krenula stopama roditelja i na Univerzitetu u Ljubljani upisala je Ekonomski fakultet, a i po preseljenju u Sjedinjene Američke Države nije željela da odustane od obrazovanja, pa je i tokom boravka na drugom kontinentu revnosno vršila svoje studentske obaveze.

Prije nego što se opredelila za manekenstvo, Anamarija se bavila plesom, ali je 2017. dobila priliku da bude ambasador brenda "Lisca", što joj je omogućilo prve profesionalne korake na modnoj pisti.

Sve to pomoglo joj je da dodatno izgradi imidž, pa zahvaljujući tome sada broji više od 250 hiljada pratilaca na Instagramu. Ubrzo se profilisala i kao savetnica o fitnesu, modi, putovanjima i svakodnevnom životu, dok se u javnosti zaista retko kada pojavljuje.