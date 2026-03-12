Novak Đoković izgubio je od Džeka Drejpera u osmini finala turnira u Indijan Velsu.

Novak Đoković izgubio je od Džeka Drejpera poslije nevjerovatne drame i preokreta i pao je u osmini finala Indijan Velsa - 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). Nestvarna bitka zaista, stvari koje je Novak radio, poene koje je Britanac osvajao "bombama" iz servisa, ma sve ovo bio je pravi spektakl za publiku. Nažalost, završilo se loše za srpskog asa. Uspio je da se izvuče u trećem setu i da od 3:5 dođe do taj-brejka, ali ne i do pobjede protiv aktuelnog šampiona Indijan Velsa.

U prvom setu su obojica bili neprikosnoveni u svojim servis gemovima, brejk šansi nije bilo sve do 10. gema u kom je Novak dočekao svoju šansu, odmah je iskoristio i poveo (6:4).

Umjesto da nastavi u istom ritmu, dogodilo se upravo suprotno. Pojavili su se problemi sa disanjem i to se odmah vidjelo. Britanac je napravio brejk i odmah ga potvrdio (0:2). Nastavio je da dobrim servisima, Novak nikako nije mogao da ga "pročita", a onda je u šestom gemu to uspio i izjednačio (3:3). Izgledalo je da se vratio u igru, da može da dobije meč, ali u svom servis gemu nije osvojio nijedan poen, pretrpio je brejk, a Džek je zatim servisom došao do izjednačenja (4:6).

U trećem setu se Đoković jedva kretao, mučio se da dobije duže razmjene, Drejper je napravio brejk i poveo (1:2). Izgledao je mnogo bolje, igrao bolje, Novaka su dobri servisi držali u igri i izgledalo je da je meč gotov kada je na 4:5 servirao za meč. Ali, tada se ruka "stegla", Đoković se vratio, izjednačio, cijeli stadion mu je skandirao i meč je otišao u taj-brejk. Tamo je Drejper imao i malo sreće, uspio da dođe do prve pobjede u karijeri protiv Novaka...