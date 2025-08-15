Fudbaleri Partizana gurali su i preko svojih granica, ali nisu uspjeli da eliminišu Hibernijan posle beogradskih "0:2"

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

FK Partizan je dramatičnim porazom u dvomeču protiv Hibernijana ostao bez plasmana u ligašku fazu Lige konferencije, bez nagrade od 3,17 miliona eura i bez evropske jeseni, treću godinu u nizu.

Crno-bijeli su od učešća u nokaut fazi Konferencijske lige u sezoni 2022/23 protiv Šerifa ispadali tri uzastopna ljeta u kvalifikacijama. Prethodna dva u plej-ofu Konferencijske lige (protiv Nordsjelanda i Genta), a ovog ljeta u 3. kolu kvalifikacija za isto takmičenje, protiv Hibernijana (0:2, 3:2).

Partizan je napadao do poslednjih trenutaka na stadionu "Ister Roud", Andrej Kostić u završnim sekundama izborio je produžetke, ali pobjeda 3:2 nije bila dovoljna za penale. Crno-bijeli su stali nadomak podviga, Milan Vukotić dao je golčinu udarcem sa više od 30 metara, dali su sve što su imali, ali su ipak sredinom avgusta završili evropsku epizodu.

Partizan je trijumfom u Škotskom donio bod nacionalnom koeficijentu, ovog ljeta ostvario ih je tri u kvalifikacijama, a koliko je gurao i preko granice pokazuje činjenica da je završio dvomeč bez ijednog od četiri raspoloživa štopera. Ipak, nije bilo dovoljno, pogotovo u situaciji u kojoj su Beograđani ponovo igrali sa igračem manje od 63. minuta do kraja zbog isključenja Nikole Simića.

Više od novca, koji je svakako veoma značajan u sezoni "stezanja kaiša" u Humskoj, crno-bijeli će žaliti zbog svog mladog tima i zbog šansi koje bi mu Evropa dala da u njoj stiče iskustvo i da povećava svoje iskustvo i cijenu. Malo je nedostajalo da tim Srđana Blagojevića zakaže dvomeč protiv Legije iz Varšave, koji je u dvomeču 3. kola kvalifikacija Lige Evrope izgubio od AEK-a iz Larnake ukupnim rezultatom 5:3 u dvomeču.

Nakon povratka iz Škotske i odmora od velikih napora, crno-bijeli će se okrenuti Superligi, u kojoj će naredni meč igrati protiv IMT-a u Humskoj u nedelju uveče. Sigurno će Blagojevići igrači biti dočekani aplauzima, kao nagradom za pruženo u Škotskoj ove večeri.