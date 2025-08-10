Crvena zvezda i Partizan lansirali su ovog ljeta veliki broj mladih fudbalera i s razlogom se priča o "bebama". Ko su najveći talenti "vječitih" i šta možemo da očekujemo od njih? Najviše razloga za zadovoljstvo ima Piksi.

"I da ih pozovem ne bi igrali, onda bolje da sjede kući", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi u oktobru 2021. godine kada je objašnjavao zašto niti jedan fudbaler iz Superlige nije na njegovom spisku, dok neće biti veliko iznenađenje ako ih na širem spisku za mečeve sa Letonijom i Engleskom u septembru bude i sedmorica, osmorica...

Razlog tome je odluka Partizana i Crvene zvezde - kao i nekih drugih klubova - da više koriste mlade fudbalere koji su odmah pokazali potencijal i pokazali da se takva strategija i te kako isplati. Partizanu je to donijelo izlazak iz rezultatske krize, pokazalo da je u njihovoj školi bilo talentovanih fudbalera samo ih je trebalo usmjeriti i vjerovati u njih, dok je Zvezda nastavila da vjeruje u mlade i od njih "živi".

Tako je termin "bebe" ponovo zaživio u srpskom fudbalu pošto se dugo nije desilo da imamo ovoliko talentovanih fudbalera u Superligi, čemu treba i dalje težiti, pošto je to jedini ispravan način da domaći šampionat procvjeta.

Ko su Partizanove "bebe"?

Igrački kadar koji je zimus zatekao Srđan Blagojević - uz poruku da nema novca za transfere - nije ulivao optimizam navijačima Partizana, ali ga danas ima kako dugo nije bilo. Teška situacija je natjerala Partizan da se osloni na mlade fudbalere iz svoje škole i to je bila najbolja stvar koja je mogla da se desi timu koga su dugo opterećivale plate stranaca, onih koji kvalitetom nisu uspijevali to da vrate - još manje srcem.

Umjesto Goha, Grimalda, Arijage, Ovusua i drugih, Partizan sada vjeruje u klince koji pune tribine. Sa prosekom od 22,1 godina, što je najmlađa ekipa crno-bijelih u Evropi, izbačena je ukrajinska Oleksandrija i najavljen je projekat koji obećava.

Tu su Bogdan Kostić (18), Nikola Simić (18), Dušan Jovanović (19), Ognjen Ugrešić (19), Vanja Dragojević (19), Jovan Milošević (20), Vukašin Đurđević (21), Mateja Milovanović (21) i Nemanja Trifunović (21). Takođe, zablistao je i crnogorski reprezentativac Milan Vukotić koji će uskoro proslaviti 23. rođendan, dok su čak njegovi "zemljaci" Milan Roganović i Andrej Kostić i dalje potencijalni reprezentativac Srbije jer nije igrao za "A" tim Crne Gore.

Od ovih fudbalera najveće nade polažu se u kumove Ugrešića i Dragojevića, koje bi Piksi mogao odmah da pozove za "orlove" u septembru jer ih je gledao i uživo u Humskoj, dok ne treba zaboraviti i da je Partizan vratio jednog od svojih najtalentovanijih đaka Matiju Popovića pre nekoliko dana iz Napolija.

Ko su Zvezdine "bebe"?

Crvena zvezda je u prethodnih nekoliko godina "lansirala" više mladih fudbalera od Partizana - između ostalih Nedeljkovića, Mimovića i Maksimovića - dok tome nije ni blizu kraj. Tako se očekuje da ove sezone, posebno u Superligi, Zvezda koristi još više "bonusa" nego ranije, iako ima i iskusne igrače poput Ivanića, Arnautovića, Kataija, Rodrigaa i drugih...

Takav trend vidjeli smo na meču protiv TSC-a (1:0) ovog vikenda kada je tim na početku meča imao 22,8 godina, a na kraju 21,09.

Meč su počeli Vasilije Kostov (17), Adem Avdić (17), Veljko Milosavljević (18), Jovan Šljivić (19), Stefan Leković (21) i Nikola Stanković (22), a u nastavku su šansu dobili Vladimir Lučić (23) i Aleksa Damjanović (16). Takođe, igrao je i Jegor Prucev (22), Rus koji je dobio srpski pasoš.

Zvezda je ovog ljeta inače već ostala bez Andrije Maksimovića i Strahinje Stojkovića, mladih fudbalera koji su kratko ostali uz prvi tim prije nego što su prodati, dok na vrata prvog tima kucaju još mnogi od njih.

Među najvećim talentima izdvaja se golman Savo Radanović koji je već sa 16 stao među stative srpskog šampiona.

Ko ima bolje "bebe" - Zvezda ili Partizan?

Na ovo pitanje teško je trenutno dati odgovor pošto pričamo samo o potencijalu, ali ne znamo šta će ko od pomenutih igrača uspeti da napravi u karijeri. Tek za nekoliko godina moći ćemo da sudimo na ovu temu, ali gledaćemo i to koliko su doprineli "vječitima" - kako rezultatima, tako i novcem koji će klub dobiti od njihove prodaje.