Napadač Čelsija Pedro Neto odgurnuo je skupljača lopti Pari Sen Žermena u ubjedljivom porazu svog tima u Parizu (2:5)

Izvor: x.com

Fudbaler Čelsija Pedro Neto napao je skupljača lopti Pari Sen Žermena u porazu svog tima 2:5 u Parizu, u meču osmine finala Lige šampiona ove srijede. U toku je bila nadoknada vremena i rezultat je bio 4:2 za domaćina kada je Portugalac pokušao da što prije izvede aut, ali je dječak sa loptom namjerno i očekivano odugovlačio. Krilni napadač engleskog tima na to je reagovao neprimjereno, gurnuo ga i oborio na pod. Dječak je pao u reklame, a fudbaleri PSŽ-a su mu prišli da ga utješe, dok su drugi prišli Netu i ušli sa njim u klinč.

U VAR sobi je pregledana ova situacija i utvrđeno je da nema elemenata za crveni karton, a PSŽ je u 90+4' minutu postavio konačnih 5:2 golom Hviče Kvarachelije.On je bio strelac i gola z 4:2 u 86. minutu, posle pogotka Vitinje za prednost prvaka Evrope 3:2 u 74.

Čelsi je prethodno dva puta uspijevao da izjednači, jer su Malo Gusto i Enco Fernandez u 28. i 57. minutu poništavali vođstva domaćih golovima Bredlija Barkole i Usmana Dembelea. Ipak, u završnici su "plavci" osetili ogromnu snagu Pari Sen Žermena i imaju pred sobom pakleno težak posao pred revanš 17. marta.

"Izvinio sam mu se, nisam ja takav"

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

"Takve situacije se događaju na terenu, već sam pričao sa dječkom. Gurnuo sam ga, a nisam ja takav, izvinio sam mu se, dao svoj dres i to ne smije da se događa. To ne smije da se događa, ponavljam i još jednom mu se izvinjavam. U trenutku sam tako impulsivno reagovao, htio sam što prije da dođem do lopte i izvinio sam mu se otprilike 35 puta. I on zna šta se desilo, pa je srećan na kraju raspletom i time što sam mu se izvinio. Nisam razumeo francuski, ali rekao mi je nešto kroz osmeh", rekao je posle utakmice Pedro Neto (26)