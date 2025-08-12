Partizan je potpisao nove ugovore sa mladim igračima i u njih je ubacio posebne izlazne klauzule. Produžetak saradnje ozvaničen je sa Roganovićem, Jankovićem i Simićem.

Izvor: FK Partizan

Partizan ne mora da brine za poziciju desnog beka u narednim godinama zahvaljujući mladom Crnogorcu.

Milan Roganović je nakon sjajnih partija zaslužio novi ugovor sa "crno-bijelima", a danas ga je i potpisao - do 2030.

"Sadašnjost i budućnost Partizana", objavio je klub iz Beograda i dodao da su uz našeg 19-godišnjeg fudbalera ugovore podužili i Nikola Simić i Dimitrije Janković.

Početak sezone, igre koje naš tim pruža i ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost strategije FK Partizan – oslanjanje na igrače ponikle u sopstvenoj školi fudbala. U skladu sa tom jasno definisanom sportskom i poslovnom politikom, klub je produžio saradnju sa trojicom mladih,…pic.twitter.com/9zErmW5IQr — FK Partizan (@FKPartizanBG)August 12, 2025

Iz Partizana su naglasili Roganovićev ugovor sadrži visoku izlaznu klauzulu, čime klub želi da dodatno štiti svoj sportski i finansijski interes.

"Produžetak ugovora sa ovim talentovanim igračima jasan je signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu - vrijednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelj dugoročne strategije našeg kluba", piše na sajtu kluba iz Humske ulice.

Roganović je neizostavn dio Partizana ove sezone, u ekipi koja je zbog mladosti dobila nadimak "Blagojevićeve bebe", a zbog igara koje pruža ne bi bilo iznenađenje i ako se ubrzo nađe na spisku Roberta Prosinečkog, selektora Crne Gore.

Osim njega boje Partizana brane još trojica igrača iz naše zemlje - Milan Vukotić, Andrej Kostić i Stefan Milić.