Predrag Mijatović kaže da je utisak o nastupu u Evropi pozitivan, ali da cilj nije ispunjen. Partizan ne smije da bude zadovoljan zbog toga.

Izvor: MN Press

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović rekao je da su utisci o igri crno-bijelih u Evropi ove sezone pozitivni, ali da je po njegovoj ocjeni ipak neuspeh što nije napravljen korak više, odnosno što nije izborena grupna faza Lige konferencija. Zbog činjenice da to nije urađeno, kaže da ne može da čestita svojim igračima.

"Moramo da shvatimo da je naš put ove sezone u Evropi bio traumatičan. S jedne strane pozitivan, međutim, ne mogu da čestitam momcima, jer smo ispali", rekao je Mijatović za "Mozzart Sport" i rekao šta je najveći problem.

"Za Partizan, kao veliki klub, to je uvijek problem, ali sam ludački ponosan na njih na karakter, personaliti i sve što su pokazali na ovim mečevima. Evropa je predstavljala važan cilj. Prvo zbog afirmacije svih tih dječaka, bilo bi fenomenalno da smo prošli, a onda i finansijski. Koliko god da je eliminacija nesrećna, a jeste, ostali smo bez priželjkivanih 7.000.000 do 8.000.000 eura, što bi dobro došlo našoj ekonomiji".

Ističe da Partizan sada mora da se okrene drugim ciljevima, premda je i ovo bilo divno iskustvo, posebno za mlade fudbalere koji su na ovaj način - doduše bolan - saznali da fudbal nije uvijek pravedan.

"Ne mogu da opravdam činjenicu da smo ispali. To je neuspjeh za Partizan, kako god to tumačili. Jedino što još mogu da kažem je da smo ponosni na ekipu i da je ovo pravi put. Vidim da su navijači ohrabreni, da su novinarski komentari dobri, da je javnost pozitivno sve ocijenila, iako ne nastavljamo takmičenje. Samo što je to za ambicije Partizana - nedovoljno", kazao je Mijatović.

Hoće li Partizan prodati svoje "bebe"?

S obzirom na to da je Partizan ostao bez planiranog prihoda od učešća u UEFA takmičenjima, taj novac mogao bi da se kompenzuje prodajom fudbalera.

"Uvijek postoji mogućnost, prelazni rok je u toku, ali teško će se do kraja ljeta desiti da neko ode. Ako i bude, odluku ćemo morati da donosimo svi zajedno. Hoćemo da zadržimo ovaj tim, da sazri, jer ima dosta stvari koje bi trebalo nadograditi", rekao je Mijatović i dodao da ostaje i trener Srđan Blagojević.

"Srđan je tu. A i da imamo drugu opciju, Blagojevića bi trebalo istrpjeti. Kad analiziraš sve utakmice, nemaš jednog ili dva direktna krivca. Svi smo krivi! Svi pobjeđujemo, ali i gubimo".