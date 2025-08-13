Ozbiljna kazna za Partizan zbog ponašanja navijača na evropskim mečevima ove sezone u Humskoj.
Disciplinska komisija UEFA kaznila je FK Partizan zbog ponašanja njegovih navijača na mečevima protiv Oleksandrije (4:0) i Hibernijana (0:2) u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
Partizanu se na teret stavlja više stvari, od ubacivanja predmeta na teren, pirotehničkih sredstava, upotrebe lasera, rasizma i spornih transparenata, kao i već standardno "blokiranje prolaza" na stadionu. Zbog toga je Partizan dobio novčanu kaznu, dok još više "boli" odluka da na narednoj utakmici trećina stadiona bude zatvorena. Evo i šta piše u odluci:
- Partizan se novčano kažnjava sa 50.000 eura i djelimično se zatvara stadion Partizana (tj. ukupno 10.000 sjedišta, uključujući istočnu tribinu) na narednoj evropskoj utakmici zbog ubacivanja predmeta, kao i rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača.
- Novčano se kažnjava Partizan sa 12.000 eura zbog blokiranja javnih prolaza.
- Novčano se kažnjava Partizan sa 17.500 eura zbog prenošenja poruke koja nije primjerena sportskom događaju.
- Novčano se kažnjava Partizan sa 8.000 eura zbog upotrebe lasera.
- Novčano se kažnjava Partizan sa 2.750 eura zbog paljenja pirotehničkih sredstava.