Ozbiljna kazna za Partizan zbog ponašanja navijača na evropskim mečevima ove sezone u Humskoj.

Izvor: MN Press

Disciplinska komisija UEFA kaznila je FK Partizan zbog ponašanja njegovih navijača na mečevima protiv Oleksandrije (4:0) i Hibernijana (0:2) u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Partizanu se na teret stavlja više stvari, od ubacivanja predmeta na teren, pirotehničkih sredstava, upotrebe lasera, rasizma i spornih transparenata, kao i već standardno "blokiranje prolaza" na stadionu. Zbog toga je Partizan dobio novčanu kaznu, dok još više "boli" odluka da na narednoj utakmici trećina stadiona bude zatvorena. Evo i šta piše u odluci: