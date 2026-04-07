Lazar Ristovski i Anica došli su zajedno na premijeru filma "Gospodar oluje".
Večerašnja premijera naučnofantastičnog filma "Gospodar oluje" privukla je veliki broj javnih ličnosti na crvenom tepihu, a među prvima je stigla Ivana Dudić, koja je otkrila kako se snašla u glavnoj ulozi.
Odmah za njom pristigle su i ostale kolege, a veliku pažnju privuklo je pojavljivanje glumca Lazara Ristovskog i njegove 39 godina mlađe izabranice Anice Lazić.
Anica i Lazar pobrali su simpatije prisutnih, pažljivo pozirali okupljenim medijima, a potom su razmijenili i poljubac pred svima.
Anica je nedavno otkrila i da je imala operaciju nosa.
Ristovski dohvatio 39 godina mlađu i strasno je ljubi na crvenom tepihu: Anica prvi put u javnosti nakon operacije
"Operisala sam nos. Doktor mi je rekao da je tako najbolje, imala sam devijaciju, ali je korigovao malo estetski. Operaciju sam imala skoro, tek su mi skinuli konce i još uvijek se oporavljam", rekla je Anica, dodajući da uprkos tome nije pravila pauzu u radu, već nastavlja sa novim projektima.