Ruske vlasti navode da je oboreno više od 140 dronova, dok Zelenski tvrdi da su pogođeni pomorska baza Kronštat i skladišta nafte.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Ruske vlasti saopštile su da je Ukrajina izvela dosad jedan od najvećih napada dronovima na područje Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti, dok je grad bio domaćin završnog dana Međunarodnog ekonomskog foruma.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko naveo je da je iznad regiona oboreno više od 140 dronova, dok je guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov prvi put od početka rata pozvao građane da ostanu u svojim domovima iz bezbjednosnih razloga.

Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage pogodile ruska skladišta oružja i pomorsku bazu, ocjenjujući napad kao „pravedan odgovor“ na ruske vojne akcije.

Zelenski: Vrijeme je da se rat okonča

Napad je uslijedio dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim, koji je prethodno predložio direktne pregovore o okončanju rata.

„Vrijeme je da se okonča ovaj rat“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama, optužujući Putina da želi da nastavi sukob.

Prema njegovim riječima, ukrajinski dronovi preletjeli su oko 1.000 kilometara do područja Sankt Peterburga, gdje su gađani „neprijateljski pomorski arsenali i baza Kronštat“.

Zelenski je dodao da je pogođeno i skladište nafte u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, udaljeno približno 500 kilometara od ukrajinske granice.

Putin odbio prijedlog za sastanak

Ukrajinski predsjednik je u četvrtak uputio otvoreno pismo Putinu, pozivajući ga na direktne pregovore o okončanju rata koji traje od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

U poruci je naveo da bi bilo pogrešno čekati da rat ponovo postane prioritet međunarodne zajednice, posebno Sjedinjenih Američkih Država.

Putin je dan kasnije odbio prijedlog za sastanak i ponovio stav da mirovni pregovori moraju prethoditi eventualnom prekidu vatre. Istakao je i da će Rusija završiti rat tek nakon ostvarivanja svojih ciljeva.

Moskva već duže vrijeme zahtijeva da se Ukrajina povuče iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, kao i da odustane od članstva u NATO-u.

Pojačani udari na rusku logistiku

U dijelu Luganske oblasti pod ruskom kontrolom lokalne vlasti obustavile su autobuski saobraćaj na dva važna autoputa nakon serije ukrajinskih napada na logističke pravce ruske vojske.

Stanovništvu je preporučeno da iz bezbjednosnih razloga izbjegava korišćenje pojedinih puteva, dok je proruska administracija privremeno zabranila i prigradski željeznički saobraćaj, kao i organizovani prevoz djece.

Ukrajinske snage posljednjih sedmica intenzivirale su napade na ruske logističke kapacitete u okupiranim djelovima zemlje. Prema navodima vojnih analitičara, od početka maja pogođeno je više od 200 kamiona i više od 30 cisterni za gorivo, što dodatno otežava snabdijevanje ruskih snaga na frontu.