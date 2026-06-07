Saša Zverev je konačno postao grend slem šampion, osvajajući Rolan Garos nakon emotivne borbe. Pročitajte kako je slavio svoj istorijski trenutak.

Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Njemački teniser Saša Zverev konačno je osvojio grend slem, prvi put u karijeri. Zverev je čak 11 puta igrao polufinale grend slema, izgubio je četiri finala, a u petom je konačno podigao pehar - pobijedivši Flavija Kobolija poslije više od četiri sata tenisa danas u Parizu.

Zverev je tako "obrisao" kraj svog imena opis "najbolji teniser bez grend slema" i reagovao je emotivno, nije mogao da zadrži suze kada je postao svjestan činjenice da je osvajač Rolan Garosa.

"Čestitam ti od srca i nadam se da ćeš uskoro držati ovaj trofej", rekao je Saša Zverev poslije podizanja pehara, zahvalivši se takođe timu Flavija Kobolija na sjajnoj borbi, direktorki turnira Ameli Morezmo, skupljačima lopti i naravno navijačima koji su bili uz njega.

"Ovo mi je jako važan teren. Ovdje sam doživio najlepše i najgore trenutke u karijeri. Izgubio sam finale, ležao na zemlji zbog preloma... Hvala vam. Bili smo i gubitnici, sad smo grend slem šampioni. To se računa", poručio je Zverev.

Šta je rekao Koboli?

Od sutra će Flavio Koboli biti u najboljih 10 na ATP listi i nije mu mnogo nedostajalo da u prvom pokušaju dođe do grend slema, a nema sumnje da ćemo ga i u narednim godinama gledati blizu pehara.

"Nije mi lako da pričam sada, ali hoću da počnem od čestitki Saši Zverevu. Da me je neko pitao ko zaslužuje više ovaj trofej - rekao bih uvijek ti. Bila mi je čast da dijelim teren sa tobom i srećan sam zbog tebe, ali sam tužan jer sam bio blizu, osjećao sam to. Sad kada si ostvario svoj san, daj meni sljedeći. Hvala svima", rekao je Koboli.