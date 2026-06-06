Parlament tražio uvid u komunikaciju Pitera Mandelsona, dio prepiske nije pronađen

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Telefonske poruke između britanskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Pitera Mandelsona i ministra u britanskoj vladi Nika Tomasa-Sajmondsa nijesu uključene u dokumentaciju parlamentarne istrage o vezama sa Džefrijem Epstajnom, a kao razlog navodi se krađa ministrovog mobilnog telefona.

Kako prenosi Politiko, poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta još u februaru zatražili su od premijera Kira Starmera da odobri objavljivanje dodatne komunikacije između Mandelsona, ministara i državnih zvaničnika, kako bi se rasvijetlile okolnosti i priroda ambasadorovih kontakata sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Prema danas objavljenim podacima, Tomas-Sajmonds, koji je zadužen za unapređenje odnosa Velike Britanije i Evropske unije, sastao se sa Mandelsonom u januaru prošle godine. Tema razgovora bila je mogućnost da tadašnji ambasador doprinese ostvarivanju britanskih ciljeva u Vašingtonu.

Međutim, dokumentacija ne sadrži zapis o ranijoj komunikaciji između dvojice zvaničnika. Mandelson je smijenjen sa funkcije ambasadora u SAD 11. septembra prošle godine, nakon kontroverzi povezanih sa njegovim prijateljstvom sa Epstajnom.

Nešto više od mjesec kasnije, 15. oktobra, Tomas-Sajmonds prijavio je policiji da mu je ukraden mobilni telefon.

Ministar je naveo da su ga u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova u Londonu napale tri osobe na biciklima i otele mu telefon. Skotland Jard potvrdio je da je krađa prijavljena iste večeri u Vestminsteru.

Pet dana kasnije, i tadašnji glavni savjetnik premijera Starmera, Morgan MekSvini, prijavio je krađu telefona pod sličnim okolnostima.

Prema riječima saradnika ministra Tomasa-Sajmondsa, koji nije želio da bude imenovan, nije postojala rezervna kopija prepiske sa Mandelsonom, zbog čega poruke nijesu mogle biti vraćene niti uključene u istragu.

On je dodao da je ministar istražiteljima prenio sve detalje komunikacije kojih je mogao da se sjeti, navodeći da su se poruke odnosile uglavnom na profesionalne teme i da su razmijenjene prije nego što je Mandelson preuzeo ambasadorsku dužnost.

Slučaj je izazvao dodatnu pažnju javnosti zbog dugogodišnjih kontroverzi koje prate veze pojedinih britanskih zvaničnika sa Džefrijem Epstajnom, čije aktivnosti i kontakti i dalje predstavljaju predmet brojnih istraga i medijskih izvještaja.