Povređene tri osobe u pucnjavi u Sarajevu, jedan od ranjenih je i osumnjičeni da je pucao.

Izvor: YouTube prtscr / Klix.ba

U Sarajevu u Bosni i Hercegovini se danas popodne dogodila pucnjava u kojoj su ranjene ukupno tri osobe, saznaje "Avaz". U bolnicu su prvo stigla dvojica muškaraca, a ubrzo je došao još jedan koji se obratio ljekarima za pomoć.

Sumnja se da je treći muškarac osumnjičen da je pucao u naselju Vraca. Prema pisanju pomenutog portala, u pitanju je mafijaški obračun.

"U KCUS su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obaviješten je tužilac Kantona Sarajevo", potvrdila je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Izbila je svađa zbog narkotika. Nakon toga je jedan muškarac zapucao.

Jake policijske snage su na licu mjesta. Istraga je u toku.