Povređene tri osobe u pucnjavi u Sarajevu, jedan od ranjenih je i osumnjičeni da je pucao.
U Sarajevu u Bosni i Hercegovini se danas popodne dogodila pucnjava u kojoj su ranjene ukupno tri osobe, saznaje "Avaz". U bolnicu su prvo stigla dvojica muškaraca, a ubrzo je došao još jedan koji se obratio ljekarima za pomoć.
Sumnja se da je treći muškarac osumnjičen da je pucao u naselju Vraca. Prema pisanju pomenutog portala, u pitanju je mafijaški obračun.
"U KCUS su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obaviješten je tužilac Kantona Sarajevo", potvrdila je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.
Izbila je svađa zbog narkotika. Nakon toga je jedan muškarac zapucao.
Jake policijske snage su na licu mjesta. Istraga je u toku.