Jedan od ranjenih u pucnjavi u Sarajevu je Amel Bogučanin koji je poznat policiji odranije, a već je preživio dva napada.

Izvor: Facebook printscreen

Jedan od ranjenih u današnjoj pucnjavi u Sarajevu u Bosni i Hercegovini je Amel Bogučanin, saznaje "Avaz". Riječ je o muškarcu koji je odranije poznat policiji zbog više krivičnih djela, neka od njih su organizovani kriminal i stavljanje u promet opojnih droga.

U toku 2025. godine je ranjen ispred jedne teretane, a prije toga je bila bačena i bomba na njegovu kuću. Pored njega, u pucnjavi koja se dogodila danas popodne u parku Vrac su Sergej Furtula i Branislav Janjić.

Ranjene su ukupno tri osobe u pucnjavi. Prema informacijama pomenutog portala, u pitanju je mafijaški obračun.

Izbila je svađa zbog narkotika, a onda se dogodila i pucnjava. Jake policijske snage su u tom dijelu Sarajeva, istraga je u toku.

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