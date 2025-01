"Nije se zaljubio u mene zbog kuvanja": Anica počela da živi s Lazarom Ristovskim, otkrila detalje zajedničkog života

Anica Lazić o vezi sa proslavljenim srpskim glumcem

Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić

Glumica Anica Lazić je u godini za nama bila jedna od javnih ličnosti o kojoj se pisalo zbog romanse sa 39 godina starijim glumcem Lazarom Ristovskim. Par je nedavno otpočeo zajednički život, a Anica je sada otkrila detalje veze, ali i zašto se glumac zaljubio u nju.

"Velika je to promjena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, a u kom smo zajedno on i ja. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Pored Lazara sam zavoljela partnerski odnos i nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao", rekla je Anica koja je progovorila i na temu poklona, ali i šopinga u kojem glumac ne uživa...

"Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega, jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga tjeram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi".

Anica je otkrila i kako će provesti Božić, ali i priznala da ne zna da kuva.

"Ne obilježavamo tradicionalno, jer ako me pitate da li kuvam i mesim, odgovor je ne. Lazar se sigurno nije zaljubio u mene zbog mojih kulinarskih sposobnosti, čak on bolje kuva od mene. S vremena na vreme mi nešto kuvamo, ali uglavnom sam ja zadužena za nabavku i vučem kese, a on kuva i jako je dobar u tome. Kod mene nikako ljubav ne dolazi preko stomaka i ne mogu time da se pohvalim, ali imam neke druge kvalitete ".

Na pitanje "šta je Lazar zavoleo kod nje", Anica je rekla:

"Najviše moju odanost, to je moja karakteristika inače. Odana sam ne zbog drugih nego zbog sebe, jer mislim ako prevarim drugog štetu nanosim sebi, a ne tom nekom".

(Blic, MONDO, D.P)