Iz STEGA-e ističu da dodatnu zabrinutost izaziva pitanje procjene uticaja projekta na životnu sredinu, kao i da nije dovoljno jasno da li su sprovedene sve neophodne stručne analize i revizije.

Izvor: Glavni grad - Podgorica

Građanska inicijativa STEGA uputila je otvoreno pismo gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću, tražeći hitnu obustavu radova na brdu Ljubović i sprovođenje nezavisne stručne evaluacije projekta šetališta, prenosi portal CDM.

Kako navode iz STEGA-e, zabrinuti su zbog načina na koji se realizuje projekat na jednom od najznačajnijih zelenih prostora u glavnom gradu, koji za mnoge građane predstavlja mjesto rekreacije, odmora i boravka u prirodi.

Prema navodima koje prenosi CDM, u toj građanskoj inicijativi smatraju da izvedeni radovi u velikoj mjeri odstupaju od prvobitne ideje uređenja rekreativne zone.

„Umjesto lagane i prirodne pješačke staze koja prati reljef i poštuje postojeći ekosistem, svjedočimo zahvatima koji uključuju značajno sječenje i usijecanje stijena, što više podsjeća na trasu za saobraćajnicu nego na šetalište uklopljeno u prirodni ambijent“, navodi se u saopštenju koje prenosi CDM.

Iz STEGA-e ističu da dodatnu zabrinutost izaziva pitanje procjene uticaja projekta na životnu sredinu, kao i da nije dovoljno jasno da li su sprovedene sve neophodne stručne analize i revizije.

Kako prenosi CDM, u saopštenju se ukazuje i na prostor nekadašnje streljane na Ljuboviću, za koji smatraju da bi trebalo da bude namijenjen sadržajima za djecu, sport i rekreaciju, a ne novoj stambenoj izgradnji.

Zbog toga od gradonačelnika Podgorice traže da privremeno zaustavi radove dok se ne sprovede nezavisna stručna procjena projekta.

Među zahtjevima koje prenosi CDM nalaze se i revizija projekta od strane Agencije za zaštitu životne sredine, javno objavljivanje nalaza i preporuka, izrada plana sanacije već narušenih djelova terena, kao i preispitivanje koncepta šetališta kako bi ono bilo ekološki održivo i usklađeno sa prirodnim karakterom brda.

Iz STEGA-e poručuju da razvoj grada ne bi smio da bude na štetu prirodnih i javnih prostora, te da Ljubović i prostor bivše streljane treba da ostanu u funkciji javnog interesa i na raspolaganju građanima.

Kako prenosi CDM, iz ove građanske inicijative očekuju da gradska uprava omogući transparentan, stručan i inkluzivan proces odlučivanja o budućnosti Ljubovića i drugih važnih javnih prostora u Podgorici.